BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 9 juin 2022 :



Puff ou laser : ces méthodes "anti-tabac" qui inquiètent les médecins

La "puff", cigarette électronique jetable aux goûts sucrés, fait fureur parmi les jeunes. Une mode qui inquiète médecins et addictologues, alors que ces produits contiennent malgré tout un pourcentage de nicotine. Autre source d'alerte : les méthodes laser anti-tabagisme non reconnues par la profession, qui promettent l'arrêt de l'addiction en une séance seulement

Rendre la cantine attractive, le grand défi des collectivités

Comme partout ailleurs, collégiens et les lycéens peuvent être tentés de fuir le self pour aller se chercher des repas rapides à moindre coût dans les snacks environnants. Une démarche que cherchent à éviter les collectivités responsables de la restauration scolaire. Les menus se veulent diversifiés et des ateliers de sensibilisation sur une nutrition équilibrée sont régulièrement déployés dans les établissements scolaires.

Grand Raid : Jean-Pierre Lessort, coordinateur de courses, est décédé

L'association du Grand Raid est endeuillée ce mercredi 8 juin 2022. Jean-Pierre Lessort, coordinateur de courses est décédé suite à un malaise survenu dans l'exercice de ses fonctions le 1er juin 2022. Pour le Grand Raid, "c'est un homme d'engagement" qui est parti rejoindre son dernier trail "qui le mène au paradis".

Covid-19 : 12 décès et 1.924 cas en une semaine, aucun patient en réanimation

Pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s'établit à 1.924 contre 2.046 la semaine précédente, correspondant à un taux d'incidence de 225 pour 100.000 habitants contre 239 la semaine dernière. Au cours des 7 derniers jours, 12 décès liés au Covid-19 sont à déplorer. 9 personnes n'étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 3 personnes vaccinées présentaient des comorbidités. Le taux de positivité est également en baisse pour atteindre 16% (20,1% la semaine précédente). Il convient de préciser que le taux d'incidence continue sa baisse ces derniers jours, puisqu'il se situe aux alentours de 175 au 8 juin. A noter qu'actuellement, aucun lit de réanimation n'est occupé par des patients positifs au Covid-19.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Ce jeudi 9 juin 2022, Matante Rosina décide de regarder au fond de son bocal de piment la pâte pour prévoir la météo du jour. Elle observe de la pluie du côté du sud sauvage et du soleil ailleurs pour le matin. Les nuages se dispersent dans la journée mais se rapprochent dans les hauteurs du nord et pourraient apporter de la pluie. Sur le littoral, le ciel reste bleu. Le mercure du thermomètre continue de baisser.