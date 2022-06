Chaque année, 50 à 70 réunionnaises sont concernées par le cancer du col de l'utérus. A cette occasion, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de La Réunion (CRCDC) sensibilise la population à l'importance du dépistage pour pouvoir lutter au mieux contre la maladie. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRCDC. (Photo : CRCDC Réunion)

Révisons nos infos prévention pour la santé de l'utérus ! Qu'est ce que le cancer du col de l'utérus ? Comment le prévenir ? Qu'est ce que le HPV ? Qui est concerné ? Eléments de réponse avec le Docteur Phuong Lien TRAN, gynécologue obstétricienne au CHU Réunion, chercheuse à l'Université & membre du comité technique du CRCDC - La Réunion.



1. Parlez-nous de votre métier, de vos missions quotidiennes dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus.

Ma lutte contre le cancer du col de l'utérus commence dès l'adolescence, où je promeus la vaccination anti HPV (papillomavirus), chez les 11-19 ans. Puis, je dépiste les patientes qui viennent me voir en consultation par un frottis ou un test HPV. Dans certains cas d'anomalies, je réalise une colposcopie, examen plus poussé du col. En cas de découverte d'un cancer, je suis amenée à opérer les patientes, à coordonner leurs soins avec les autres spécialistes (cancérologue, radiothérapeute etc). Et enfin, chez les patientes qui ont été traitées pour un cancer du col, je m'assure de leur suivi régulier pour éviter des récidives.



2. Qui sont les réunionnaises touchées par le cancer de l'utérus ?

L'âge moyen de découverte du cancer du col de l'utérus à la Réunion est de 51 ans. Les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus, sont notamment les partenaires multiples et le tabac. Ce cancer est souvent découvert sur des saignements après les rapports sexuels.

3. Que sont les papillomavirus humains à l'origine du cancer du col de l'utérus ? Ont-ils une incidence uniquement sur le col de l'utérus ?

Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de la famille des papillomavirus humains (HPV) ; ces virus se transmettent par voie sexuelle. En général, le corps parvient à les éliminer mais, dans certains cas, ces infections peuvent persister et provoquer des lésions au niveau du col de l’utérus. Ces lésions sont susceptibles, pour certaines, d’évoluer à terme vers un cancer. Le cancer du col de l'utérus se développe très lentement, sur des lésions provoquées par cette infection qui sont identifiables parfois plusieurs années avant la survenue du cancer.

Puisque ces virus se transmettent par voie sexuelle, les HPV sont responsables de huit localisations de cancers : le col de l’utérus, l’anus, l’oropharynx, la vulve, le vagin, la cavité orale, le larynx et le pénis. Ce n'est donc pas qu'une affaire de femmes... Chaque année en France, 6 400 nouveaux cas de cancers sont liés aux HPV. Si ces cancers concernent en majorité les femmes, un quart touche les hommes.

4. Quels sont les 2 gestes de prévention contre le risque de HPV ?

Le premier geste est la vaccination de nos adolescents. Aujourd’hui, la vaccination contre les HPV prévient jusqu’à 90 % des infections HPV à l’origine des cancers. Elle est indiquée pour les filles ou pour les garçons dès l'âge de 11 à 14 ans, avec un rattrapage vaccinal possible jusqu'à 19 ans.

Le second geste de prévention est le frottis ou le test HPV, recommandé pour les femmes de 25 à 65 ans. Il s’adresse également aux femmes vaccinées contre les HPV.

5. En quoi consiste le frottis de dépistage et quelles femmes sont concernées ?

Le dépistage repose sur l’analyse d’un prélèvement au niveau du col de l’utérus. Cet examen peut être réalisé par votre médecin traitant, un gynécologue ou une sage-femme.

Le frottis de dépistage permet de détecter au plus tôt des cellules anormales du col de l’utérus (examen cytologique ou frottis) ou la présence du virus (test HPV). Entre 25 à 29 ans, il est recommandé de réaliser deux examens cytologiques à 1 an d’intervalle puis 3 ans plus tard si le résultat des deux premiers est normal.

Entre 30 à 65 ans, il s'agit de réaliser un test HPV tous les 5 ans (à débuter 3 ans après le dernier examen cytologique normal ou dès 30 ans en l’absence de dépistage antérieur.). Il faut continuer à en faire même après la ménopause. En fonction de votre histoire personnelle, le médecin peut vous proposer un suivi plus rapproché. Avant 25 ans et après 65 ans, c'est le professionnel de santé qui assure votre suivi gynécologique qui détermine, au cas par cas, si votre situation nécessite que vous réalisiez un dépistage.

A l’occasion de Juin Vert, prenez un créneau pour votre santé, contactez le Centre Régionale de Coordination des Dépistages, afin de vérifier où vous en êtes dans votre parcours dépistage du col de l'utérus !

Le CRCDC - La Réunion est en charge notamment de l'envoi des invitations envoyées par la poste aux femmes concernées par le dépistage du cancer du col de l'utérus. Si vous n'avez pas reçu cette invitation, vous pouvez contacter notre équipe pour faire le point sur votre situation. ( 0262 30 90 90 - Mail : [email protected] - Page Facebook : CRCDC LaRéunion)

CHIFFRES CLES

la participation au dépistage du cancer de l'utérus progresse bien à La Réunion, jusqu'à atteindre 65% ( Chiffres Santé Publique France dernière évaluation triennale (2018-2020)

59 cancers du col de l’utérus détectés en 2013

90% des cancers peuvent être guéris s'ils sont pris à temps

dans le cadre du dépistage organisé, l'analyse est prise en charge à 100 %, sans avance de frais