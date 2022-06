Ce jeudi 9 juin 2022, Orange Réunion lance le début du déploiement du réseau 5G sur l'île. Une opération qui va se faire par étapes et qui a commencé par la distribution du réseau sur Saint-Denis. Les mobiles compatibles pourront donc en bénéficier dès ce jeudi. Ce nouveau réseau pour les clients Orange va permettre aux utilisateurs d'avoir une exécution des tâches plus rapide sur leur téléphone. Ce lancement s'accompagne par ailleurs de l'ouverture du lieu d'information "Orange 5G Lab" au siège situé à Champ-Fleuri. (Photo: Orange Réunion)

"L'arrivée de la 5G est une étape importante d'Orange à La Réunion", débute André Martin, directeur général Orange Réunion Mayotte. Comme l'explique ce dernier, cette évolution technologique répond à un besoin des utilisateurs de pouvoir aller plus vite dans l'utilisation d'internet sur leur téléphone.

Cette évolution est un événement majeur pour renforcer l'efficacité des réseaux dans les collectivités avec ce haut débit. "La 5G va pouvoir apporter une révolution progressive par étapes ; on va pouvoir dès aujourd'hui apporter trois fois plus de débit que la 4G aux clients Orange. Le public pourra donc avoir un usage plus fluide, plus rapide et immersif d'internet", comme le précise le directeur général.

Cette nouveauté entraîne quelques changements. Quelque 400 antennes installées sur l'île vont progressivement pouvoir relayer le nouveau réseau ; celles qui ne seront plus utiles iront à destination de Madagascar pour renforcer le réseau de la filiale Orange présente sur place.

"En installant la 5G, on va pouvoir exécuter ses tâches sur internet en 10 milli-secondes et à terme, qui sait, ce nouveau réseau contribuera pour les années à venir au fonctionnement des voitures électriques sur l'île", ajoute Eric Grand, directeur technique Orange Réunion Mayotte.

A noter que le réseau 5G est bien meilleur que celui de la Métropole, assure le directeur technique, qui répond également aux polémiques entendues par le passé : "la 5G n'a pas de conséquence néfaste sur la santé, aucun impact environnemental non plus".

La prochaine étape pour la 5G c'est son lancement au Port, car la demande y est importante.

Regardez le lancement de la 5G à La Réunion à Sainte-Clotilde ce jeudi :

Ce lancement de la 5G à La Réunion s'accompagne de l'ouverture du 5G Lab pour les entreprises et les collectivités de l'île. Il se situe au siège Orange de Saint-Denis, rue Marcel Pagnol. Ainsi, les acteurs économiques vont pouvoir s'y réunir et intégrer dans le même temps la 5G dans leur travail.

Stéphanie Cavailles, directrice marketing et promotion de l'innovation, indique qu'il s'agit du 10ème 5G Lab de France. Pour Orange, il était essentiel d'en installer un à La Réunion, le premier des Outre-mer. Les objectifs sont de pouvoir stimuler la co-innovation entre acteurs et de pouvoir également les accompagner dans leurs activités. "Cela concerne par exemple les journalistes, les influenceurs, les collectivités locales ou encore les start-ups", précise la directrice. Un service gratuit.

Orange a pour objectif de pouvoir entièrement déployer le réseau 5G d'ici fin 2023 sur l'ensemble de l'île de La Réunion.

