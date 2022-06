Pompier depuis 37 ans, Jean-Pierre Lessort a exercé ses premiers pas dans le métier en tant que pompier volontaire communal à Saint-Denis en 1985. Il a rejoint le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion en tant que pompier professionnel en 2004. Âgé de 60 ans, il était adjudant de 2ème classe et exerçait au sein de l'équipe spécialisée nautique. Une cérémonie d'adieu est prévue ce vendredi (Photo : Facebook SDIS 974)

Sportif confirmé et engagé, Jean-Pierre Lessort a été président de l’Office municipale du sport (OMS) et instructeur à la Protection civile de La Réunion. C’est lors d’une séance de sport réglementaire au sein de son équipe nautique à l’Hermitage que le pompier fait un grave malaise le mercredi 1er juin 2022. Rapidement pris en charge par ses collègues, il a été hospitalisé. L’adjudant Jean-Pierre Lessort est décédé des suites de ce malaise une semaine plus tard, ce mercredi 8 juin.

Le colonel Dominique Fontaine, chef d’état-major du SDIS, adresse ses condoléances à la famille. "Le SDIS connaît aujourd'hui une épreuve supplémentaire", confie ce dernier. Il précise que "l’état de santé de l’adjudant ne faisait part d’aucune contre-indication et que l’ensemble des sapeurs-pompiers est suivi médicalement". Il ajoute : "s’il y avait un signal quelconque, on ne lui aurait pas permis de participer aux séances réglementaires sans adaptation". Regardez :

Les cérémonies d’adieu auront lieu ce vendredi 10 juin, l'après-midi. Un hommage lui sera rendu par le corps des pompiers au Centre de secours principal du chef-lieu. La cérémonie religieuse aura lieu à l’église de Saint-Jacques à Saint-Denis. L’horaire de la cérémonie n’a pas encore été communiqué.

mp/www.ipreunion.com / [email protected]