BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 10 juin 2022 :



- Législatives : ces 93 candidats qui lorgnent sur 7 postes à l'Assemblée nationale

- Banques avec agences ou banques en ligne : faites votre choix

- Saône-et-Loire : une adolescente morte poignardée, son petit ami avoue

- Saint-Joseph : une femme de 67 ans meurt noyée au bassin Benjoin

- Le Tampon : huit troupes concourent au Festival du théâtre amateur

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le sud sous la pluie

Législatives : ces 93 candidats qui lorgnent sur 7 postes à l'Assemblée nationale

Les 12 et 19 juin 2022, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire les 7 députés qui les représenteront à l'Assemblée Nationale. Ils sont 93 candidats à se présenter sur les 7 circonscriptions pour ravir un siège très convoité compte tenu des enjeux nationaux. Pour la République En Marche, il s'agira d'essayer de gagner des sièges sur un territoire qui a clairement marqué sa défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles, il y a un mois et demi. A l'opposé, la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ambitionne de rééditer les bons résultats des présidentielles malgré une forte division des forces de gauche localement. Le Rassemblement National tentera quant à lui d'exister même s'il apparait difficile pour le parti de Marine Le Pen peine traditionnellement lors des élections locales. Enfin, des surprises ne sont pas à exclure dans certaines circonscriptions où absolument rien n'est joué. Tout cela se déroulera dans un contexte de probable forte abstention témoignant du désintérêt croissant des Réunionnais vis-à-vis de la classe politiquer réunionnaise. Tour d'horizon des enjeux de ce scrutin

Banques avec agences ou banques en ligne : faites votre choix

Banques en agence ou banques en ligne, le choix devient difficile. Pour celles est ceux qui hésitent ou qui ont franchi le pas, nous avons les différents tarifs des banques en ligne et des banques avec agences. A vous maintenant de faire votre choix

Saône-et-Loire : une adolescente morte poignardée, son petit ami avoue

Un adolescent de 14 ans a avoué jeudi avoir poignardé à mort sa petite amie, une collégienne du même âge, dans un village de Saône-et-Loire où le corps ensanglanté de la victime a été retrouvé dans la matinée.

Saint-Joseph : une femme de 67 ans meurt noyée au bassin Benjoin

Ce jeudi 9 juin 2022, une femme de 67 ans est morte noyée au niveau du bassin Benjoin à la rivière Langevin (Saint-Joseph), relatent nos confrères de Réunion La 1ère. Mobilisés, les secours n'ont pas pu la réanimer, malgré les massages cardiaques. Selon les premiers éléments, des personnes présentes sur place auraient prodiguées les premiers secours. Les circonstances de ce drame doivent être encore à élucider. Suite à ce drame, une autopsie doit être prévue.

Le Tampon : huit troupes concourent au Festival du théâtre amateur

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022, l'Union régionale de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur et d'animation propose la nouvelle édition du Festhéa au théâtre d'Azur du Tampon. Durant ces trois jours de concours, huit troupes de théâtre amateur proposeront au public leur pièce. L'objectif : choisir l'équipe qui représentera La Réunion au Festival national de théâtre amateur qui aura lieu fin octobre. Nous publions ci-dessous la programmation prévue sur ces trois jours. (Photo d'illustration AFP)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le sud sous la pluie

Pour ce vendredi 10 juin 2022, Matante Rosina invite les sudistes à prendre leur parapluie. Ailleurs, le matin, elle prévoit du beau temps et du vent, surtout dans l'est. Dans l'après-midi, le ciel se couvre sur la majeure partie de l'île. Matante Rosina vous demande d'être prudent aux abords des côtes à cause de la houle.