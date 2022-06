La chambre des comptes a ouvert il y a quelques mois une procédure demandant au trésorier-payeur-général (TPG), comptable principal de l'Etat dans le département, de justifier les bases légales qui lui ont permis de verser les salaires de 17 agents employés au cabinet ou au service communication de l'ancien président Didier Robert. Il est également demandé de justifier le versement des indemnités de résidence à l'ex président de Région. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

En tout, 17 personnes sont donc concernées par les salaires mis en cause, sur une période qui s'étend de 2016 à 2019, pour des emplois au cabinet et à la communication. Selon nos informations, le total des salaires bruts s'élève à un peu plus de 3 millions d'euros.

Concernant les indemnités de résidence de Didier Robert, celles-ci s'élèvent à 2.790 euros par mois, soit un total de 130.000 euros à justifier sur cette même période.

A savoir qu'un trésorier-payeur général (TPG) est un haut fonctionnaire de l'Etat, plus précisément du ministère des Finances, le comptable principal dans un département.

Cette affaire vient d'ajouter à l'enquête actuelle, menée par les policiers de l'OCLIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales), de retour sur l'île. Ils mènent une série d'auditions dans l'affaire visant Didier Robert sur ses emplois au cabinet lorsqu'il était à la tête du Conseil régional. Pour rappel, la Chambre régionale des comptes avait épinglé l'ex président de Région pour des embauches supposées illégales au cabinet.

Dès 2019, Imaz Press avait révélé qu'une procédure judiciaire était en cours alors qu'une plateforme en ligne avait publié les noms de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région".

L'ancienne conseillère régionale Sabrina Ramin a d'ailleurs passé plusieurs heures en garde à vue ce jeudi 9 juin, dans le cadre de cette enquête. Ancienne chargée de mission de Didier Robert, elle a été interpellée à la sortie de son domicile et conduite au Commissariat Malartic de Saint-Denis où elle a été entendue.

