Sam, son compagnon, prend la parole

"De tous ces mois à ses côtés, je veux vous parler sa bienveillance, son empathie : quand mon moral n'est pas au plus haut, il était toujours là, il trouvait toujours les mots justes. C'était la personne avec qui je discutais le plus. En un an, on ne s'est jamais fâché, il n'a jamais haussé la voix, il était d'une douceur incroyable. Il était têtu. On débatait beaucoup de l'actu, de son métier. Le journaliste était une vocation, une évidence pour lui. Dans notre vie, ça se traduisait par des appels le vendredi soir, un départ à 5h30 un samedi matin. Quand on se réveillait ensemble, on lisait la presse, je lisais les articles à voix haute pendant qu'il préparait le petit-déjeuner. J'étais encore perçue comme femme quand on s'est rencontré. Quelques mois plus tard, une dame m'a appelé monsieur, ce que je lui raconté : il m'a dit que lui aussi, pouvait m'appeler monsieur. Il a été la première personne à me genrer au masculin. Après quelques temps, nous avons été perçus comme un couple gay, nous avons commencé à ressentir la haine en public, les insultes, les regards. Mais au-delà d'un partenaire amoureux, j'ai perdu un partenaire de vie. Il m'aidait dans tous mes projets, il était là partout dans ma vie. C'était toujours, le premier à qui je parlais de mes projets, le premier à me soutenir, à me suivre. La mort de Fred ne me laisse qu'un vide immense. C'est étrange de parler de lui au passé, de voir nos photos partout dans les médias. Il y a une semaine j'ai compris brutalement que les morts de cette guerre était bien plus qu'une statistique. Il ne me reste que le deuil douloureux à faire petit à petit. J'ai une conviction : l'intime, est avant tout politique"