La BRED et HEC Stand Up accompagnent les entrepreneuses des territoires d'outre mer. Le rendez-vous est donné pour la deuxième fois à La Réunion, aux femmes souhaitant créer leur entreprise à travers une formation innovante et gratuite. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 Juin 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de HEC. (Photo d'illustration : page Facebook Hec Stand UP)

HEC Stand Up est un programme créé par le Innovation & Entrepreneurship Center d’HEC Paris qui offre des formations à l’entrepreneuriat à des femmes porteuses de projets ambitieux. La mission d’HEC Stand Up vise à développer l’autonomie et l’indépendance financière des femmes par l’entrepreneuriat.

Ce programme d’excellence a pour ambition de former, à terme, plus de 1000 femmes par an à l’entrepreneuriat, via une pédagogie tournée vers le renforcement de la confiance en soi, le passage à l’action et l’appui d’une communauté d’entrepreneuses.

Le programme HEC Stand Up à La Réunion :

Depuis 2019, le programme HEC Stand Up se déploie dans les territoires d’outre-mer avec le soutien de la BRED, présente de longue date dans ces territoires, et particulièrement engagée en faveur de l’égalité des chances. Après une première session complètement présentielle de huit jours en Martinique en 2019, la formation hybride a été déployée avec succès en 2020 puis en 2021 en Guadeloupe et en Martinique, puis à La Réunion pour la première fois fin 2021. En trois ans, plus de 450 entrepreneuses ont été formées gratuitement à l’entrepreneuriat par HEC Stand Up en outre-mer. A La Réunion en 2021, ce sont 60 entrepreneuses qui ont été certifiées, dont 68% se déclaraient au chomage ou inactives et 15% au minima sociaux.

Cette année encore, pour la quatrième fois, le programme retourne en outre-mer pour une formation hybride après le déploiement de la toute première formation à la Réunion grâce au soutien de la BRED et à la participation active de la Fondation Fond’Ker ainsi que la Préfecture et Pôle Emploi. Ce partenariat au service des entrepreneuses réunionnaises permettra de former jusqu’à 250 participantes, dont 70 seront sélectionnées pour réaliser l’intégralité de la formation.

Pourquoi HEC Paris s’engage sur l’entrepreneuriat féminin et inclusif :

HEC Stand Up existe depuis 2012 et s’inscrit pleinement dans trois axes prioritaires de la stratégie de l’école : l’entrepreneuriat, le digital et l’innovation sociale. Via ce programme et de nombreuses initiatives en faveur de la mixité et de l’ouverture sociale, HEC Paris souhaite rassembler et former les talents de tous horizons, pour engager les dirigeants d’aujourd’hui et de demain dans la transition écologique et sociale en cours et contribuer à l’émergence d’une société plus ouverte, responsable et juste.

Le programme HEC Stand Up en détails :

Le programme, qui a déjà accompagné plus de 1000 entrepreneuses, a été refondu à l’automne 2018 dans une démarche d’innovation pédagogique pour répondre au mieux aux enjeux des participantes de la formation.

En réponse aux contraintes sanitaires de 2020, l’équipe a été plus loin en digitalisant une partie de sa pédagogie pour réaliser un format hybride rythmé par 3 modules :

- Module Change : une première partie avec 10h de formation digitale sur une plateforme permettant les interactions entre participantes permet de former 250 entrepreneuses sur un territoire.

- Module Act : après cette formation, les participantes mettent en pratique ce qu’elles ont appris en allant tester leur idée sur le terrain pour comprendre les besoins des clients et définir leur proposition de valeur.

- Module Create : la dernière phase se fait sur sélection : les entrepreneuses ayant réalisé les deux premiers modules avec succès sont amenées à candidater pour la dernière phase en présentiel : deux promotions de 35 participantes sont retenues pour être formées pendant 4 jours complémentaires dans 2 endroits différents du territoire. A l’issue de cette partie, les participantes ayant réalisé l’intégralité du parcours reçoivent un certificat HEC Stand Up.

www.ipreunion.com / [email protected]