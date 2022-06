Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Pour ce vendredi 10 juin 2022, Matante Rosina invite les sudistes à prendre leur parapluie. Ailleurs, le matin, elle prévoit du beau temps et du vent, surtout dans l'est. Dans l'après-midi, le ciel se couvre sur la majeure partie de l'île. Matante Rosina vous demande d'être prudent aux abords des côtes à cause de la houle. (Photo rb/Imaz Press)

