Par voie de communiqué, la maire de La Possession Vanessa Miranville acte la séparation totale avec son ex premier adjoint Gilles Hubert. Celui-ci est visé par une plainte pour harcèlement moral. La maire affirme qu'elle a effectué un signalement au Procureur. Des auditions sont actuellement effectuées en gendarmerie. L'élue possessionnaise affirme qu'elle soutient les agents concernés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"J’ai appris très récemment qu’un agent a décidé de porter plainte pour harcèlement moral envers le premier adjoint démissionnaire. D’autres agents ont alors été entendus et j’ai décidé de faire un signalement au Procureur sur les faits qui m’ont été rapportés, ceux-ci ayant trait à des attitudes déplacées dans un cadre professionnel de la part du premier adjoint" écrit Vanessa Miranville dans son communiqué.

Le 7 juin dernier, Gilles Hubert avait officialisé son départ de la mairie, quittant ses fonctions de premier adjoint et sa délégation aux Ressources humaines. L'information avait été donnée dès le lundi 6 juin en exclusivité par Imaz Press.

L'ex premier adjoint avait justifié ce départ comme un "choix de raison", invoquant sa grande charge de travail et ses responsabilités qui "n’ont cessé d’augmenter de façon exponentielle" écrivait-il alors dans un communiqué, transmis mardi par la ville de La Possession sans aucun commentaire.

La maire Vanessa Miranville prend aujourd'hui la plume pour assurer les agents concernés par la plainte pour harcèlement moral de son soutien. "La ville de la Possession est en effet soucieuse d’assurer à tous ses agents des conditions de travail sereines, l’éthique et le respect étant des valeurs phares de l’équipe municipale. Des auditions en gendarmerie sont lancées afin que la Justice puisse apprécier la situation et prendre les mesures adéquates. En tous les cas, tout a été entrepris afin que les agents concernés puissent être accompagnés et écoutés. C’est à eux que je pense en ce moment en priorité" écrit l'élue possessionnaise dans son communiqué.

La rupture est donc consommée entre Vanessa Miranville et Gilles Hubert dont la mise à l'écart a été aussi brutale que radicale. Selon les informations données par Imaz Press dès ce lundi, les relations entre le premier adjoint et une partie des conseillers de la majorité n'auraient cessé de se dégrader ces derniers mois.

