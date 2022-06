Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 juin au vendredi 10 juin 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 6 juin - Grands Bois : un jeune homme disparu en mer, les recherches reprennent ce lundi

* Mardi 7 juin - Titres-restaurants : le plafond des paiements journaliers va passer de 38 euros à 19 euros

* Mercredi 8 juin - Violences policières : gardiens de l'ordre établi au détriment de la paix

* Jeudi 9 juin - Puff ou laser : ces méthodes "anti-tabac" qui inquiètent les médecins

* Vendredi 10 juin - Législatives : ces 93 candidats qui lorgnent sur 7 postes à l'Assemblée nationale

Un jeune homme a disparu ce dimanche 5 juin 2022 à Grands Bois (Saint-Pierre) en mer, près du bassin La Source. Les services ont été déployés pour le retrouver, sans succès. Selon le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), les recherches reprennent ce lundi. Il serait âgé de 23 ans. A savoir qu'un train de houle australe déferle depuis ce week-end sur les côtes de l'île, rendant la mer particulièrement agitée

Sauf décision contraire du gouvernement, le plafond à 38 euros pour l'utilisation journalier des titres restaurants repassera à 19 euros dès le vendredi 1er juillet 2022. Cette baisse du plafond aura-t-elle un effet sur la fréquentation de restaurants ? Les avis des professionnels de la restauration sont mitigés. Décidé en juin 2020 pour aider financièrement les restaurants frappés par la crise sanitaire, le doublement du plafond n'a pas eu d'impact satisfaisant pour tous les restaurants

Jean-Luc Mélenchon s'est attiré les foudres des syndicats policiers en pointant du doigt les violences perpétrées lors d'interventions musclées, et en affirmant que "la police tue". Des propos qui ne passent pas et suscitent l'indignation dans un climat dominé par les élections. Derrière la polémique cependant restent les questions. Alors que le nouveau mandat d'Emmanuel Macron vient à peine de commencer, son gouvernement est marqué par une série d'affaires mettant en cause les forces de l'ordre.

La "puff", cigarette électronique jetable aux goûts sucrés, fait fureur parmi les jeunes. Une mode qui inquiète médecins et addictologues, alors que ces produits contiennent malgré tout un pourcentage de nicotine. Autre source d'alerte : les méthodes laser anti-tabagisme non reconnues par la profession, qui promettent l'arrêt de l'addiction en une séance seulement

Les 12 et 19 juin 2022, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire les 7 députés qui les représenteront à l'Assemblée Nationale. Ils sont 93 candidats à se présenter sur les 7 circonscriptions pour ravir un siège très convoité compte tenu des enjeux nationaux. Pour la République En Marche, il s'agira d'essayer de gagner des sièges sur un territoire qui a clairement marqué sa défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles, il y a un mois et demi. A l'opposé, la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ambitionne de rééditer les bons résultats des présidentielles malgré une forte division des forces de gauche localement. Le Rassemblement National tentera quant à lui d'exister même s'il apparait difficile pour le parti de Marine Le Pen peine traditionnellement lors des élections locales. Enfin, des surprises ne sont pas à exclure dans certaines circonscriptions où absolument rien n'est joué. Tout cela se déroulera dans un contexte de probable forte abstention témoignant du désintérêt croissant des Réunionnais vis-à-vis de la classe politiquer réunionnaise. Tour d'horizon des enjeux de ce scrutin

