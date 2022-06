Le Salon du Livre Réyoné a ouvert ses portes au centre commercial de la Réserve Porté par Les Espaces Culturels E. Leclerc Réunion, le Salon du Livre Réyoné s'invite pour une première édition dans le Nord à Sainte-Marie les 10 et 11 juin. Nous publions ci-dessous le communiqué de E. Leclerc Réunion. (Photo d'illustration : E. Leclerc)

Un événement qui rassemble éditeurs, auteurs et illustrateurs locaux pour leur permettre de présenter leurs œuvres mais aussi de se rencontrer et d'échanger pour faire vivre la création péi. Après un retour remarqué en novembre dernier, le très attendu Salon du Livre Réyoné se déroule cette année depuis hier jusqu’à samedi 11 juin (de 9h à 18h) au E. Leclerc La Réserve Sainte-Marie. Nouveau site pour le seul salon intégralement consacré aux éditeurs, auteurs et illustrateurs locaux. Plus de 30 exposants sont attendus pour 150 auteurs.

Au programme de cet événement impulsé et organisé par les Espaces Culturels E. Leclerc Réunion, des découvertes de livres, des présentations d'ouvrages en exclusivité, des séances de dédicace avec les auteurs, mais aussi de nombreuses animations ludiques et autres expositions photos. L'objectif premier sera une nouvelle de valoriser l’exceptionnelle richesse de la création péi.

Mais pour les auteurs et les éditeurs, l'enjeu va bien au-delà. Le Salon du Livre Réyoné est aussi l'occasion idéale pour se rencontrer et échanger. Les auteurs et illustrateurs viennent présenter leurs ouvrages et projets à des éditeurs avides de découvrir de nouvelles oeuvres et d'accompagner l'émergence de ces talents. C'est notamment le cas de Laurent Russeil à la tête de la maison d'édition " Livres sans frontières ". Actuellement, il publie deux à trois ouvrages par an, essentiellement de l'auteure de Lisiane Bernadette Thomas. " Je souhaite aujourd'hui diversifier et enrichir mon offre en proposant notamment des albums illustrés et je compte pour cela sur les rencontres que je pourrai faire sur le Salon ", explique-t-il.

Notons que le secteur de l'édition est particulièrement dynamique à La Réunion. On dénombre près de 45 éditeurs pour environ 250 auteurs et illustrateurs. Au total, 163 ouvrages ont été publiés en 2021 et les ventes sont en constante augmentation, notamment dans le département Jeunesse.

Au-delà du nombre, c'est la qualité et la diversité de l'offre qui est à souligner. " Les éditeurs proposent de nouveaux genres et de nouveaux formats à travers des ouvrages jeunesse, de beaux livres de photos, différents styles de romans ou encore des bandes-dessinées plus commerciales. C'est un vrai plus pour notre diversité culturelle ", assure Laurent Russeil. Une diversité que l'on retrouve également dans l'auto-édition, rendue de plus en plus accessible par l'avènement d'Internet et des solutions numériques.

Certains auteurs, par contrainte mais aussi parfois par choix, prennent ce chemin et gagnent en liberté ce qu'ils perdent en promotion et accompagnement professionnel.

" Être publié par une maison d'édition reste un privilège ", souligne l'éditeur. Car si le secteur est dynamique, il fait néanmoins face à des freins structurels liés à l'étroitesse du marché local et aux difficultés à exporter. Des contraintes auxquelles s'ajoutent de nouvelles problématiques liées à l'augmentation du coût du papier et du fret qui devrait immanquablement provoquer une hausse des prix des livres.