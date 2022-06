BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 11 juin 2022 :



- Addictions aux écrans : les plus jeunes frappés de plein fouet par l'hyperconnexion

- Saint-Denis : la nouvelle centrale photovoltaïque alimente 464 foyers

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Disparition en mer, titres-restaurants, violences policières, puff et laser, législatives

- A Cuba, les rares femmes DJ ont trouvé leur public

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin sous le soleil

Addictions aux écrans : les plus jeunes frappés de plein fouet par l'hyperconnexion

Depuis le début de la crise sanitaire et avec la prolifération des écrans dans le quotidien de nos enfants, on voit émerger un nouveau phénomène, celui des addictions aux ravages physiques et psychologiques. Troubles du sommeil, difficultés scolaires, isolement... Les conséquences de cette hyperconnexion sont multiples et touchent les enfants dès le plus jeune âge. Face à ce fléau, l'idée n'est pas d'interdire mais de maîtrise l'usage à travers l'adoption de règles destinées à limiter le temps d'écran des jeunes, sans cesse connectés.

Saint-Denis : la nouvelle centrale photovoltaïque alimente 464 foyers

Depuis le 26 avril 2022, une nouvelle centrale photovoltaïque a vu le jour à Champ Fleuri, dans la ville de Saint-Denis. Cette centrale, mise en service par le groupe TotalEnergies renouvelables France, s'inscrit dans le cadre de la transition écologique et du développement durable. Elle permet notamment d'éviter l'émission de 461 tonnes de CO2 par an et alimente 464 habitants en électricité à l'année.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Disparition en mer, titres-restaurants, violences policières, puff et laser, législatives

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 juin au vendredi 10 juin 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 6 juin - Grands Bois : un jeune homme disparu en mer, les recherches reprennent ce lundi

* Mardi 7 juin - Titres-restaurants : le plafond des paiements journaliers va passer de 38 euros à 19 euros

* Mercredi 8 juin - Violences policières : gardiens de l'ordre établi au détriment de la paix

* Jeudi 9 juin - Puff ou laser : ces méthodes "anti-tabac" qui inquiètent les médecins

* Vendredi 10 juin - Législatives : ces 93 candidats qui lorgnent sur 7 postes à l'Assemblée nationale

A Cuba, les rares femmes DJ ont trouvé leur public

Sur le toit d'un restaurant au coeur de la vieille Havane, le duo Pauza mixe sons traditionnels cubains et rythmes électros: sur l'île, les femmes DJ restent peu nombreuses mais ont trouvé leur public.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin sous le soleil

Pour ce samedi 11 juin 2022, Matante Rosina voit le soleil pointer le bout de ses rayons dans le ciel ce matin. Mais dans l'après-midi, changement de programme. Les nuages s'étalent de plus en plus et laissent s'échapper des averses surtout du côté du sud sauvage et de la Plaine des Cafres. Concernant les températures, elles sont fraîches pour la saison. La houle est toujours présente sur l'ouest de l'île.