Le fils du sénateur Michel Dennemont a mis fin à ses jours ce vendredi 10 juin 2022 aux Avirons. Il aurait succombé à une chute d'une dizaine de mètres. Dépêché sur place, les secours n'ont malheureusement pas réussi à le sauver. Âgé d'une trentaine d'années, il présentait des fragilités psychologiques. Imaz Press Réunion présente ses condoléances à Michel Dennemont, sa famille et ses proches (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite à l'annonce de son décès, les réactions commencent à affluer.

• Nassimah Dindar, sénatrice

"Je suis bouleversée d'apprendre cette nouvelle... Je n'imagine pas la douleur d'un père, d'une mère suite à la perte d'un enfant. Il n'y a pas de mots pour décrire ce chagrin immense.

Je présente à mon ami Michel, à Julie, à sa famille, ses proches mes sincères condoléances... Julien est parti bien trop tôt, mais il veillera toujours sur vous... "Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis" Victor Hugo"

• Serge Hoareau, président de l'association des maires de La Réunion

C'est avec beaucoup de peine que j'accueille la nouvelle du décès de Julien, fils du sénateur de La Réunion et ancien maire des Avirons, Michel Dennemont. Je présente mes plus sincères condoléances à mon collègue Michel Dennemont ainsi qu'à sa famille et ses proches. Dans cette tragédie, je souhaite lui apporter tout mon soutien et celui de l'ensemble des Maires de La Réunion.

• Cyrille Melchior, président du Conseil Départemental

J’apprends avec beaucoup de tristesse le décès tragique du fils du sénateur Michel Dennemont. Je comprends la douleur que peut infliger une telle disparition pour un père. En mon nom personnel et en celui des Conseillers départementaux, j’adresse mes condoléances les plus sincères ainsi que mon entier soutien à Michel Dennemont et à ses proches, dans cette douloureuse épreuve.

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre

C'est avec stupéfaction et tristesse que nous apprenons le décès dans des conditions toujours tragiques de Julien, le fils du Sénateur Michel Denemont, c'est à un ami, un père que j'adresse ma plus profonde affection.

Je pense en cet instant à la famille, aux proches qui doivent faire preuve d'un courage exceptionnel pour tenter de surmonter une telle détresse. Je veux ici me joindre à leur douleur et partager leur affliction. J'adresse en mon nom et celui de l'ensemble du Conseil municipal de Saint Pierre nos sincères condoléances à la famille et amis de Julien