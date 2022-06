Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Pour ce samedi 11 juin 2022, Matante Rosina voit le soleil pointer le bout de ses rayons dans le ciel ce matin. Mais dans l'après-midi, changement de programme. Les nuages s'étalent de plus en plus et laissent s'échapper des averses surtout du côté du sud sauvage et de la plaine des cafres. Concernant les températures, elles sont fraîches pour la saison. La houle est toujours présente sur l'ouest de l'île. (Photo rb/Imaz Press)

Pour ce samedi 11 juin 2022, Matante Rosina voit le soleil pointer le bout de ses rayons dans le ciel ce matin. Mais dans l'après-midi, changement de programme. Les nuages s'étalent de plus en plus et laissent s'échapper des averses surtout du côté du sud sauvage et de la plaine des cafres. Concernant les températures, elles sont fraîches pour la saison. La houle est toujours présente sur l'ouest de l'île. (Photo rb/Imaz Press)