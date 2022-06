BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 12 juin 2022 :



- Législatives : les Réunionnais appelés aux urnes pour le premier tour

- Sainte-Marie : Madame Brèdes, figure mythique de l'agriculture péi

- La France de nouveau aux urnes pour le premier tour des législatives

- Indiens et Pakistanais partagent la même passion pour le "rafraîchissement de l'âme"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille

Législatives : les Réunionnais appelés aux urnes pour le premier tour

C'est ce dimanche 12 juin 2022 que la population est appelée à voter pour le premier tour des législatives. A l'issue de ces élections, dont le deuxième tour se tiendra le 19 juin, les sept député.es de l'île seront désigné.es pour siéger à l'Assemblée nationale. 650.000 personnes sont appélées aux urnes ce dimanche. Nous suivrons cette journée électorale en direct, restez avec nous

Sainte-Marie : Madame Brèdes, figure mythique de l'agriculture péi

Bien connue sur les marchés de l'île, Maguy Cisaille ou plutôt "Madame Brèdes" trie et vend toutes sortes de brèdes à La Réunion. Chouchou, citrouille, morel, mafane ou encore payatèr et épinard, elle trie toutes ses brèdes sur son exploitation dans les hauts de Sainte-Marie. Rencontre

La France de nouveau aux urnes pour le premier tour des législatives

Emmanuel Macron, à peine réélu, aura-t-il une majorité parlementaire pour appliquer son programme ? C'est l'enjeu majeur des élections législatives.

Indiens et Pakistanais partagent la même passion pour le "rafraîchissement de l'âme"

Le Pakistan et l'Inde se sont livrés trois guerres et entretiennent une vieille et violente inimitié, pourtant quand vient l'été caniculaire, leur population partage la même passion pour un sirop rose foncé dont la recette demeure secrète depuis 115 ans.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille

Matante Rosina voit du gris sur le sud-est pour ce dimanche 12 juin 2022 au matin. Ailleurs, le soleil est bien présent. Dans l'après-midi, les nuages se dirigent vers l'est. Matante Rosina vous conseille d'avoir votre palto à porter de mains, il va faire frais. La mer est toujours agitée au déferlement d'une houle.