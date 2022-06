La Cité des Arts accueillera sa nouvelle exposition, intitulée "En des lieux sans merci", du vendredi 24 juin au samedi 25 septembre 2022. Le vernissage aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à 18h au Banyan, salle d'exposition principale de la Cité des Arts. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Myriam Omar Awadi)

"En des lieux sans merci" est une exposition collective des artistes Jean-François Boclé, Charles Chulem Rousseau, Nathalie Muchamad et Myriam Omar Awadi. Ces quatre artistes, originaires de Martinique, Guadeloupe, d’Indonésie, de Nouvelle Calédonie, de La Réunion et des Comores, se sont rencontrés lors d’une résidence de création à Mayotte en 2021.

"En des lieux sans merci" est le fruit de leur réflexion autour de la pensée archipélique chère à l’écrivain Édouard Glissant, ainsi que des multitudes d’imaginaires qui émanent des îles et permettent de travailler à la fabrication d’autres réels. Ensemble, les artistes ont rassemblé les fragments de leurs histoires oubliées, considéré l’héritage de leurs ancêtres déportés d’Asie et d’Afrique et créé des parallèles entre leurs langues, savoir-vivre et savoir-être. Ils livrent ainsi une vision à contre-pied des regards fantasmés que les continentaux portent sur les territoires issus de l’empire colonial français. En effet, les îles de l’océan Pacifique, de l’océan Indien ou de la mer des Caraïbes, éloignées de l’hexagone mais tributaires de ses politiques, sont souvent affectées par leur isolement au point de devenir des “lieux sans merci”.

L’exposition tire son nom d’une citation d’Audre Lorde (1934-1992), une écrivaine et poétesse afro-américaine engagée contre le racisme, le sexisme et l’homophobie. Dans son livre “Sister Outsider” (Éd. Mamamelis, 2003), celle-ci écrit : “J’ai léché les lèvres d’une louve, la colère, et je m’en suis servie pour illuminer, rire, protéger, mettre le feu en des lieux où il n’y avait ni lumière, ni nourriture, ni soeurs, en des lieux sans merci.”

- Infos pratiques -



• Vernissage le jeudi 23 juin 2022 à 18h

• Exposition du 24 juin au 25 septembre 2022

• Genre : Exposition collective

• Lieu : Cité des Arts (Banyan)

• Tarif : Gratuit