Publié il y a 5 minutes / Actualisé le Vendredi 10 Juin à 14H31

Bien connue sur les marchés de l'île, Maguy Cisaille ou plutôt "Madame Brèdes" trie et vend toutes sortes de brèdes à La Réunion. Chouchou, citrouille, morel, mafane ou encore payatèr et épinard, elle trie toutes ses brèdes sur son exploitation dans les hauts de Sainte-Marie. Rencontre (Photos et vidéos vs/www.ipreunion.com)

Bien connue sur les marchés de l'île, Maguy Cisaille ou plutôt "Madame Brèdes" trie et vend toutes sortes de brèdes à La Réunion. Chouchou, citrouille, morel, mafane ou encore payatèr et épinard, elle trie toutes ses brèdes sur son exploitation dans les hauts de Sainte-Marie. Rencontre (Photos et vidéos vs/www.ipreunion.com)