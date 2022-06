Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le samedi 11 juin, un rassemblement de jeunes escrimeur s'est tenu à Saint-Leu. Ces derniers représenteront les couleurs de la Réunion le week-end du 18 juin à la Fête des Jeunes, une coupe d'escrime des jeunes de moins de 15 ans. Ces rencontres vont se tenir à Macon, en Métropole. Et face eux, ce sont les meilleurs tireurs de l'Hexagone et des autres territoires ultra-marins. Parmi les jeunes Réunionnais, on retrouve cinq jeunes licenciés du club de la Buse. (Photo : Club la Buse)

