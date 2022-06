BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 14 juin 2022 :



Abstention : que fera-t-on quand plus personne n'ira voter...

"Nouveau record d'abstention" : cette annonce revient à chaque élection, et devient un triste marronnier dans le paysage médiatique. A La Réunion, plus de 71% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, soit près d'une personne sur quatre. Les duels choisis pour s'affronter lors du second tour sont donc loin de représenter l'ensemble de la population. Un score qui confirme le désamour des habitants pour la politique, et dont les élus semblent bien peu se préoccuper.

- Football / Ligue des nations : battus 1 à 0 par la Croatie, les Bleus perdent leur titre et leur confiance

Battue par la Croatie lundi à Saint-Denis (1-0) malgré Kylian Mbappé et Karim Benzema, l'équipe de France a enchaîné une quatrième contre-performance d'affilée, délaissant son titre en Ligue des nations. Les doutes accompagneront les Bleus en vacances, à cinq mois du Mondial-2022.

Saint-Denis : les planteurs se mobilisent pour la nouvelle convention canne

Alors que les discussions entre planteurs et industriels n'avancent toujours pas concernant la nouvelle convention canne, les agriculteurs organisent une "marche noire" ce mardi 14 juin 2022. Le rendez-vous est donné à 9h30 devant la préfecture par la FDSEA, pour alerter sur les difficultés du secteur. Les agriculteurs se dirigeront ensuite vers le centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) à La Providence.

Deux gendarmes réunionnais graviront l'équivalent de l'Everest pour une association

Samedi 18 juin 2022, à partir de 22h, Aurélien et Romain, deux gendarmes de la brigade de l'Étang-Salé vont relever le challenge Everest 974. Un défi exceptionnel au complexe sportif des Avirons où ils graviront les 8.848 mètres de l'Everest à travers 660 montées de marche. Si le défi est sportif, les deux militaires le font aussi pour soutenir l'association Petit Coeur de Beurre qui accompagne les enfants atteints d'une cardiopathie congénitale ainsi que leurs parents. Les dons récoltés seront dédiés à l'achat de matériels et à la recherche sur cette maladie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses mais un temps globalement clément

Il va pleuvoir dans le sud-est de l'île mais pas longtemps : le soleil va revenir et le temps sera doux sur une bonne partie de l'île. Il faudra en profiter avant le retour des nuages notamment sur la côte ouest. La mer reste agitée, hiver austral oblige et les températures stagnent à 24 degrés sur le littoral, entre 13 et 14 degrés au volcan et au Maïdo. Le vent va souffler notamment dans l'ouest.