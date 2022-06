Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Il va pleuvoir dans le sud-est de l'île mais pas longtemps : le soleil va revenir et le temps sera doux sur une bonne partie de l'île. Il faudra en profiter avant le retour des nuages notamment sur la côte ouest. La mer reste agitée, hiver austral oblige et les températures stagnent à 24 degrés sur le littoral, entre 13 et 14 degrés au volcan et au Maïdo. Le vent va souffler notamment dans l'ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il va pleuvoir dans le sud-est de l'île mais pas longtemps : le soleil va revenir et le temps sera doux sur une bonne partie de l'île. Il faudra en profiter avant le retour des nuages notamment sur la côte ouest. La mer reste agitée, hiver austral oblige et les températures stagnent à 24 degrés sur le littoral, entre 13 et 14 degrés au volcan et au Maïdo. Le vent va souffler notamment dans l'ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)