Alors que les discussions entre planteurs et industriels n’avancent toujours pas concernant la nouvelle convention canne, les agriculteurs organisent une «marche noire» ce mardi 14 juin 2022. Le rendez-vous est donné à 9h30 devant la préfecture par la FDSEA, pour alerter sur les difficultés du secteur. Les agriculteurs se dirigeront ensuite vers le centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) à La Providence.

«Les discussions n’ont toujours pas abouti, nous avons de nouveau échangé avec les industriels mais nous n’avons fait aucune nouvelle avancée » regrette Dominique Gigan, président de la FDSEA. Les agriculteurs réclament en effet une augmentation sur le prix de la canne, et à ce que les industriels tiennent compte des augmentations des intrants. Entre 200 et 300 personnes sont attendues, d’après l’intersyndicale.

Les planteurs se mobilisent régulièrement depuis quelques semaines, alors que les discussions n’aboutissent pour l’heure à aucune avancée. Fin mai, les syndicats ont rencontré les industriels sans qu’aucun accord ne soit signé. Selon la FDSEA, le début de la campagne sucrière n’était pas encore totalement menacé. Plus de deux semaines plus tard cependant, un départ dans les temps semble de plus en plus compliqué, si aucun accord n’est trouvé. A l'issue de cette marche noire, une nouvelle réunion se tiendra entre agriculteurs et industriels, toujours dans les locaux du CTICS.

Pour rappel, la convention canne doit être négociée entre les planteurs, les usiniers et les industriels. Pour cette année, malgré l'aide apportée par l'état à hauteur de 14 millions d'euros, cela ne suffit pas selon la FDSEA. Les travailleurs sont impactés et demande une rallonge pour amortir les coûts des engrais, herbicides et matériaux.

Nous serons en direct, suivez-nous