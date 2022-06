L'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite organisent une nouvelle édition commune des "rendez-vous de la retraite", du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022, ouverte aux actifs de tout âge à La Réunion. Les conseillers retraite des deux régimes se mobilisent tout au long de la semaine pour proposer 532 entretiens dans la région. Pour cette édition, l'événement s'enrichit d'un parcours d'informations et d'échanges en ligne. Nous publions leur communiqué. (Photo : AFP)

- Tout savoir sur sa future retraite -

En 2021, ce sont plus de 650 000 actifs du régime général qui ont pris leur retraite en France, à l’âge moyen de 62,9 ans.

Si le besoin d’information est naturellement plus important au moment de la préparation du départ en retraite, un actif peut être amené à s’interroger sur sa retraite au cours de sa carrière. Quelles sont les conditions pour prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue ? Le chômage partiel permet-il de comptabiliser des trimestres et des points ? Quel est l’impact d’un congé parental sur ses cotisations ? Une expérience professionnelle à l’étranger est-elle comptabilisée dans le calcul des droits à la retraite ? À quel âge peut-on commencer à simuler sa pension ? Où peut-on retrouver ses relevés de carrière ?

Les rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger sur sa situation personnelle avec un conseiller de l’assurance retraite (régime de retraite de base) ou du régime complémentaire Agirc-Arrco, pour ajuster ses choix de vie et de carrière ou préparer sereinement son départ. Un format souple pour conseiller un plus grand nombre d’actifs de la région

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet, plus de 530 entretiens seront proposés sur inscription à La Réunion, depuis le site www.rdv-retraite.fr. Deux formats de rendez-vous sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des 8 points d’information retraite, répartis sur l’ensemble de la région. La souplesse dans la prise de rendez-vous permet de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. Les personnes ayant pris rendez-vous seront accueillies du lundi au vendredi de 8h à 17h, ainsi que le samedi de 8h30 à 12h.



Les lieux d’accueil à La Réunion :

Groupe CRC – Saint-André 9 rue Roger Payet Groupe CRC – Saint-Denis 2 bis Ruelle Pavée CGSS – Saint-Denis 4 boulevard Doret CGSS – Le Port 113 rue Saint-Paul Groupe CRC – Saint-Paul 14 rue Eugène Dayot Groupe CRC – Saint-Pierre 56 boulevard Hubert Delisle CGSS – Saint-Pierre 80 rue du Presbytère CGSS – Etang-Salé 2 rue de la paix

- Des animations en ligne pour s’informer sur sa future retraite -

Le 28 juin à 16h (heure Réunion), deux experts de l’Agirc-Arrco et de l’Assurance retraite animeront un webinaire, retransmis sur le site www.rdv-retraite.fr, sur le thème de la préparation à la retraite. Le 30 juin à 12h (heure Réunion), les conseillers des deux régimes de retraite se rendront disponibles pour répondre en direct aux questions des internautes, dans le cadre d’un tchat en partenariat avec le magazine Notre Temps.

Vérifier son relevé de carrière en ligne, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite [email protected] Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la retraite et en être acteur ! Une série de vidéos concrètes et pédagogiques seront également disponibles en ligne pour tout comprendre sur le lien entre l’activité professionnelle et la future retraite : congé parental, expatriation, chômage, changement de statut professionnel… Autant d’épisodes de la vie qui peuvent avoir un impact sur les conditions de départ à la retraite.

Pour Renaud Villard, Directeur de l’Assurance retraite : "Je me réjouis de cette nouvelle édition d’une semaine désormais bien connue de nos concitoyens qui pensent à leur retraite, en partenariat étroit avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Deux fois par an, c’est une mobilisation exceptionnelle de nos équipes pour renseigner nos assurés, bien en amont, sur leurs droits. En toute proximité ! Connaître ses droits bien avant de partir à la retraite, c’est se simplifier la retraite !"

Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco : "la semaine des rendez-vous de la retraite est un temps fort plébiscité par nos concitoyens chaque année, depuis sa création il y a six ans. Avec l’aide de l’Assurance retraite, nous avons depuis renforcé les capacités d’entretiens en France métropolitaine et dans les DROM pour proposer aux actifs 40 000 rendez-vous par édition. Le site internet des rendez-vous de la retraite permet, en plus, d’accéder sans avoir à se déplacer à de l’information pratique sur l’ensemble des outils proposés par les régimes de retraite tout au long de sa carrière."

Vous pouvez vous inscrire directement ici.