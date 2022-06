"La grippe est souvent considérée à tort comme bénigne alors qu'elle cause des hospitalisations et des décès chaque année à La Réunion, notamment chez les personnes âgées et celles atteintes de pathologies chroniques" rappelle l''Assurance maladie Réunion et l'ARS qui ont lancé, depuis le le 19 avril, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. La campagne a pour slogan : "ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus, que la grippe a disparu. Vaccinez-vous !". Nous publions ci-dessous le communiqués des autorités sanitaires

A ce jour, plus de 186 000 personnes ont été invitées à se faire vacciner et près de 34 000 d’entre elles ont bénéficié à ce jour d’une prise en charge du vaccin par l’Assurance Maladie Réunion. L’épidémie de grippe survient habituellement entre juin et septembre. Aussi, les personnes à risque et les professionnels de santé qui ne se sont pas encore fait vacciner, sont fortement encouragés à le faire pour se protéger contre la grippe avant le 30 septembre 2022.

L’importance de se faire vacciner pour les populations à risque

Le vaccin antigrippal est le seul moyen de prévenir du virus et de protéger les personnes à risque :

- les personnes de 65 ans et plus,

- les personnes atteintes d’une maladie chronique,

- les personnes atteintes d’obésité sévère,

- les femmes enceintes.

Même s’il ne permet pas toujours d’éviter la maladie, il réduit le risque de complications graves (pneumonie, aggravation d’une maladie chronique déjà existante, …).

Il est donc vivement conseillé aux personnes fragiles de se faire vacciner dès le début de la campagne et de ne pas attendre l’arrivée de l’épidémie, puisqu’il faut compter environ 15 jours entre la vaccination et le moment où l’organisme est protégé contre la grippe. Les personnes non ciblées par les recommandations vaccinales peuvent également se faire vacciner. La vaccination contre la grippe est possible chez son médecin, sage-femme, infirmier, ou pharmacien.

Les vaccinations contre la Covid-19 et contre la grippe

Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande le maintien de la campagne vaccinale antigrippale pour assurer un haut niveau de protection chez les populations les plus fragiles. Ainsi, il est fortement conseillé aux Réunionnais d’effectuer les deux vaccinations.

Afin d’éviter tout délai, les deux injections peuvent se faire le même jour, un vaccin dans chaque bras.

En revanche, concernant les personnes identifiées comme contacts possibles d’un cas de Covid-19 et éligibles à la vaccination contre la grippe, celle-ci devra être reportée. Ces personnes devront réaliser un test (test antigénique, RT-PCR ou autotest) 2 jours après avoir été déclarées cas contact. Si le test est négatif, la vaccination pourra alors avoir lieu.

Les professionnels de santé et les personnels des EHPAD également invités à se faire vacciner

Comme chaque année, les professionnels de santé, libéraux ou exerçant en établissement, ainsi que l’ensemble des personnels des EHPAD, sont invités à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. L’objectif est de se protéger mais aussi de protéger les patients et les résidents, en limitant la diffusion de la grippe dans les établissements et cabinets.

Rappel :

• le vaccin des aides à domicile des particuliers employeurs éligibles à la vaccination est pris en charge par l’Assurance Maladie. Pour les autres professionnels, l’organisation de la vaccination est à la charge de leur employeur.

• La liste des professionnels de santé libéraux est élargie aux spécialités suivantes : cardiologie, endocrinologie, gériatrie, néphrologie, pneumologie, rhumatologie ainsi qu’aux orthophonistes libéraux.