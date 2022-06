BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 15 juin 2022 :



Baccalauréat : quatre heures pour philosopher

C'est ce mercredi 15 juin 2022 qu'a lieu l'épreuve de philosophie pour les candidat.e.s du bac 2022. La philo a longtemps ouvert le bal du bac. Réforme de l'examen oblige, ce n'est désormais plus le cas. La plupart des épreuves ont déjà été passés par les élèves. La rectrice de l'Académie de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau, se rend au lycée Évariste de Parny à Plateau Caillou (Saint-Paul), pour lancer officiellement cette épreuve qui concerne les séries générales et technologiques. 12.073 candidats sont inscrits à cette session 2022 du bac. L'épreuve est lancée à 10h. Les candidat.e.s ont quatre heures pour plancher

Air Austral : fin de vol pour Marie Joseph Malé

C'est fait, Marie-Joseph Malé n'est plus le Président directeur général d'Air Austral. Son départ a été voté par le conseil administration de la compagnie aérienne ce mardi soir 14 juin 2022. Joseph Bréma, actuel directeur général aux affaires économiques et financières de la compagnie, assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau PDG. "C'est une fierté et un immense honneur de succéder à Marie-Joseph Malé avec qui j'ai pris plaisir à travailler" a commenté Joseph Bréma

Trail : Anne-Lise Rousset pulvérise le record du GR 20 en Corse

Fluide, le pied ultra léger et une endurance extrême : Anne-Lise Rousset a pulvérisé mardi en 35 heures 50 minutes le record féminin du mythique GR 20 en Corse sur 170 km et 13.000 m de dénivelé positif, une première depuis dix ans dans le monde du trail. En octobre, Anne-Lise Rousset sera à La Réunion. Elle participera pour la première fois à la Diagonale des Fous

Covid-19 : 3 décès et 1.383 cas confirmés en une semaine, 2 patients en réanimation

Pour la semaine du 4 au 10 juin 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s'établit à 1.383 contre 1.924 la semaine précédente, correspondant à un taux d'incidence en baisse de 162 pour 100.000 habitants contre 225 la semaine précédente. Au cours des sept derniers jours, trois décès liés au Covid-19 sont à déplorer. Ces trois personnes n'étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Le taux de positivité est également en baisse pour atteindre 13,7% (16% la semaine précédente). A ce jour, deux lits de réanimation sont occupés par des patients positifs au Covid-19

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil toute la journée

Matante Rosina est contente. Son chat Miyu lui a dit qu'i y aura du soleil tout au long de la journée ce mercredi 15 juin 2022. Il lui a aussi annoncé que les températures iront de 19 à 24 degrés sur le littoral et 14 à 15 degrés dans les hauts. La mer sera agitée. Et chez vous comment se passent les choses ?