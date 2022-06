Et c'est parti pour le bac 2022. Ce mardi, les élèves de terminale, en série générale ou technologique, vont plancher sur l'épreuve de philosophie. Ils auront comme chaque année le choix entre plusieurs sujets et devront disserter en développant leurs propres idées, étayées de citations des philosophes étudiés dans l'année.

La rectrice Chantal Manès-Bonnisseau lancera le début de l'épreuve au lycée Évariste de Parny à Plateau Caillou, où elle se rendra aussi "pour saluer l’équipe éducative mobilisée par le secrétariat d’examen et la surveillance des salles" précise le rectorat. Elle en profitera pour souhaiter "bonne chance aux 12.073 candidats de la session 2022 à La Réunion.

- Les chiffres-clés de l'académie -

Parmi ces 12.073 candidats, 207 relèvent du ministère de l’Agriculture. 5.344 sont inscrits au bac général, soit 44,3% des candidats. 2.851 le sont au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 23,6% des candidats. 3.878 candidats sont inscrits au bac professionnel dont 3.693 dans 60 spécialités relevant de l’Éducation nationale et 185 dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture), soit 32,1% des candidats.

Le rectorat remarque que les effectifs globaux sont en baisse de 0,2% par rapport à 2021, soit 36 candidats de moins en bac général, 5 candidats de moins en baccalauréat technologique, mais 19 candidats supplémentaires en bac professionnel. Pour les épreuves anticipées de première, 8.446 candidats étaient inscrits (+ 0,3% par rapport à 2021).

Le candidat le plus jeune a 16 ans, il est au lycée du Tampon. La plus âgée a 71 ans et est inscrite en candidate libre.

A noter que les filles représentent 52% de l’ensemble des candidats (hors agriculture).

Dans le détail :

- En série générale : 5.344 inscrits (5.380 en 2021 et 5.672 en 2020), dont 59,2% de filles (on comptait 58,4% de filles en 2021)

- En séries technologiques : 2.851 inscrits (2.856 en 2021 et 3.123 en 2020), dont 53% de filles (on comptait 51% de filles en 2021).

- En séries pros : 3.878 inscrits dont 1.642 inscrits dans une spécialité de la Production (-23 par rapport à la session 2021) et 2.236 inscrits dans une spécialité des Services (+42 par rapport à la session 2021).

L'an dernier, 11.855 candidats se sont présentés au baccalauréat, dans les séries relevant de l'Education nationale et de l'agriculture et 10.972 d'entre eux ont été reçus, soit un taux de réussite de 92,6% dans l'académie de La Réunion.

- Le calendrier des épreuves -

Parcoursup annonce d'ailleurs que "comme en 2021, afin de permettre aux lycéens de passer sereinement les épreuves écrites du bac 2022, un délai supplémentaire leur est accordé pour répondre à leurs propositions d’admission".

✍️ Comme en 2021, afin de permettre aux lycéens de passer sereinement les épreuves écrites du #bac2022, un délai supplémentaire leur est accordé pour répondre à leurs propositions d’admission.



🗓️ Les dates limites de réponse sont actualisées dans leurs dossiers #Parcoursup. pic.twitter.com/tb0cgVrjdb — Parcoursup (@parcoursup_info) June 14, 2022

- Les mots du ministre Pap Ndiaye -

Pap Ndiaye va vivre son premier baccalauréat en tant que nouveau ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Il remplace Jean-Michel Blanquer à la suite du remaniement.

Il estime que cette première épreuve de philosophie traduit "l’exigence d’une culture académique commune permettant aux jeunes de devenir des citoyens libres et éclairés". Il rappelle que "l’organisation du baccalauréat est, comme chaque année un défi : 709.399 candidats se présentent en 2022 (total en France, ndlr), 64.050 correcteurs sont mobilisés pour un peu plus de 3,5 millions de copies qui seront corrigées en quelques jours". Il remercie alors "l’ensemble des professeurs qui ont parfaitement préparé leurs élèves lors de cette année scolaire encore perturbée par la crise sanitaire" et "toutes celles et tous ceux qui, par leur mobilisation font que, chaque année, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions".

Le ministre souhaite "à toutes les candidates et tous les candidats (...) [ses] sincères voeux de pleine réussite".

www.ipreunion.com / [email protected]