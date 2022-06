Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

C'est fait, Marie-Joseph Malé n'est plus le Président directeur général d'Air Austral. Son départ a été voté par le conseil administration de la compagnie aérienne ce mardi soir 14 juin 2022. Joseph Bréma, actuel directeur général aux affaires économiques et financières de la compagnie, assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau PDG. "C'est une fierté et un immense honneur de succéder à Marie-Joseph Malé avec qui j'ai pris plaisir à travailler" a commenté Joseph Bréma (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est fait, Marie-Joseph Malé n'est plus le Président directeur général d'Air Austral. Son départ a été voté par le conseil administration de la compagnie aérienne ce mardi soir 14 juin 2022. Joseph Bréma, actuel directeur général aux affaires économiques et financières de la compagnie, assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau PDG. "C'est une fierté et un immense honneur de succéder à Marie-Joseph Malé avec qui j'ai pris plaisir à travailler" a commenté Joseph Bréma (Photo rb/www.ipreunion.com)