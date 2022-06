Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La Caf lance un appel à projets destiné à "agir pour le développement des crèches d'entreprise et la conciliation vie familiale et professionnelle à La Réunion". Frédéric Turblin, directeur de la Caf, a tenu ce mercredi 15 juin 2022 une conférence de presse pour présenter cet appel à projets. Les objectifs : "offrir des solutions de garde adaptées aux salariés, mobiliser le monde économique et les gestionnaires de structures d'accueil du jeune enfant pour mieux concilier vie familiale et professionnelle". Nous publions ici le communiqué de la Caf

