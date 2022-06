Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Incroyable mais vrai : un supporter venu assister à un match dans le stade de l'Allianz Arena à Munich (Allemagne) le 7 juin 2022 a "marqué" un but avec un avion en papier. Depuis les tribunes où il se trouvait largement en hauteur, il a lancé le pliage qui a foncé vers la pelouse avant de changer de direction, comme l'explique le site 20 Minutes. L'avion en papier a alors fini dans les filets du but. Si les supporters environnants ont amplement acclamé cet exploit, le but n'a hélas pas été comptabilisé. (Photo : capture d'écran Instagram 20 minutes)

Incroyable mais vrai : un supporter venu assister à un match dans le stade de l'Allianz Arena à Munich (Allemagne) le 7 juin 2022 a "marqué" un but avec un avion en papier. Depuis les tribunes où il se trouvait largement en hauteur, il a lancé le pliage qui a foncé vers la pelouse avant de changer de direction, comme l'explique le site 20 Minutes. L'avion en papier a alors fini dans les filets du but. Si les supporters environnants ont amplement acclamé cet exploit, le but n'a hélas pas été comptabilisé. (Photo : capture d'écran Instagram 20 minutes)