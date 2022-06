Ce mercredi 15 juin, la grève au Centre de soins Kélonia continuent. Cependant, et pour assurer la santé des pensionnaires du centre, une astreinte est organisée. Les soins des tortues (récupération, soins post-opératoire, opération chirurgicale et bien sûr nourrissage) sont dont assurés. (Photos : Kélonia)

Pour rappel, la Société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux (RMR), qui gère quatre sites - Stella Matutina, la Cité du Volcan, Kélonia et le MADOI (Musée des Arts décoratifs de l'Océan Indien) - a indiqué le jeudi 9 juin 2022, qu'un préavis de grève avait été déposé pour l'ensemble du personnel. Ainsi 20% du personnel est en grève, quasi exclusivement à Kélonia.

Les réclamations des salariés en grève portent sur "des injustices sociales qui durent depuis la création de la SPL RMR en 2013 et des irrégularités de traitement, la prise en compte de la présence des animaux vivants et l'organisation associée, l'amélioration des conditions de travail" liste le syndicat.

"La Direction générale de la RMR informe que, dans le cadre du dialogue social, des négociations sont d'ores et déjà ouvertes avec les délégués syndicaux sur la négociation annuelle obligatoire (NAO) et l’avenant à l’accord d’entreprise, et que les revendications collectives sont discutées dans ce cadre" répond la SPL.

