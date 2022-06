Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Depuis le début de l'année 2022, déjà 4 agents des routes ont perdu la vie en France sur une zone de chantier ou d'intervention. Entre 2014 et 2021, 6 agents des routes avaient été tués. Face à ce contexte particulièrement dramatique, la nouvelle édition de la campagne " Sécurité des agents des routes : à vous aussi d'écarter le danger " est plus que jamais l'occasion de rappeler aux usagers que leur comportement peut sauver la vie des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement au bord des routes. Nous publions ci-dessous le communiqué du Ministère de la transition écologique et de la cohésion du territoire. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

