Vendredi 10 juin s'est tenue, au pôle emploi de Saint-Louis Bel Air, un évènement axé autour de la création d'entreprise. Les porteurs de projet et les organismes partenaires ont pu échanger et trouver des solutions pour concrétiser des projets. Nous publions ci-dessous le communiqué de Pôle Emploi Réunion. (Photo d'illustration : Pôle emploi Réunion)

Une des missions de Pôle emploi, est d’accompagner les porteurs de projet de création d’entreprise. L’institution joue alors un véritable rôle de facilitateur pour ces personnes, bien souvent des demandeurs d’emploi en reconversion. C’est dans cet esprit que le pôle emploi de Saint-Louis Bel Air a mis en place, vendredi 10 juin, " le tour de la créa en 80 minutes ". Cet évènement a rassemblé de nombreux partenaires : Cités Lab, BGE, ADIE, Initiative Réunion, Stratégis, Pôle emploi, Technopole, Mission Locale, Retravailler, MEDEF, AD2R, ADIE, France Active, CMAR, Possible, CGSS, CROEC, CCIR, Réunion Portage, Région Réunion, La Fabric, CPME.

Répartis en ateliers thématiques, ils ont renseigné les demandeurs d’emploi présents sur différents sujets comme le financement, la formation, l’aspect juridique... La journée a été riche en échanges, notamment pour les porteurs de projets qui ont pu identifier les acteurs et leurs dispositifs, comprendre leurs différences et leurs complémentarités et repérer les services adaptés à leurs projets et leurs besoins.

" Ce type de journée prend tout son sens dans mon projet de création d’entreprise. J’ai pu rencontrer les différents acteurs capables de m’aider dans mes démarches et décrocher un rendez-vous avec l’un d’eux dans les jours à venir. Ces premiers échanges m’ont déjà permis de mieux dessiner les contours de mon projet et même de le développer. " Matthias, porteur d’un projet de création d’entreprise dans le secteur du loisir. Comme Matthias, à l’issue du parcours, ils ont été en mesure de choisir l’organisme qui les accompagnera et de décrocher un rendez-vous plus poussé. Un bilan très positif pour cette opération qui contribuera à dynamiser le tissu économique réunionnais.