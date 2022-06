Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le média Humeco rapporte que 2.000 bovins sont morts à cause des très fortes chaleurs au Kansas, aux Etats-Unis. Cet Etat américain possède pourtant la 3ème plus grande industrie de l'élevage bovin. Une très forte vague de chaleur humide traverse les Etats-Unis actuellement selon le New York Times, cité par Humeco (Photo : capture d'écran Instagram Humeco)

