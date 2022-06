Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 7 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 16 juin 2022 :



- Zone sud de l'océan Indien : un accès à l'avortement (dangereusement) limité

- France fiscale : McDonald's prêt à payer plus d'un milliard d'euros pour éviter des poursuites

- Département : de nouvelles mesures pour l'amélioration de l'habitat

- Lancement des journées européennes de l'archéologie à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses dans le nord et l'est, du soleil ailleurs

