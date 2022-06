Ce dimanche 19 juin 2022, la messe retransmise pour l'émission "Le Jour du Seigneur" sur France 2, se fera en direct de l'église Notre-Dame de la Trinité à Saint-Denis. La messe sera officiée par monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion. Nous publions ci-dessous le déroulé du programme (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

10h30-12h : Le Jour du Seigneur

Le Jour du Seigneur part à La Réunion pour une émission spéciale. Un magazine itinérant explorera le travail de mémoire d'artistes engagés qui revisitent l'histoire de l'île. La messe sera ensuite célébrée à Saint-Denis.

10h30 : Magazine

" À l'île de La Réunion, foi et mémoire blessée " L'histoire de l'île de la Réunion est souvent présentée comme " apaisée ", notamment concernant la période de l'esclavage. Pourtant, elle n'échappe pas totalement aux débats sur la question de la mémoire. S'apaiser ne veux pas dire effacer ni cesser de dénoncer les crimes commis. David Milliat part à la rencontre de quatre artistes réunionnais qui ont placé cette question de la mémoire au centre de leur travail. Le sculpteur Marco Ah-kiem, qui cherche à restituer leur dignité aux esclaves dans ses statues ; l'écrivaine Monique Séverin, qui explore les traces de l'Histoire dans la société réunionnaise à travers ses romans et poèmes ; la chanteuse Gwendoline Absalon, qui part à la recherche de ses origines culturelles et spirituelles dans ses chansons ; le comédien Kristof Langrom, qui veille à la transmission de la culture créole à travers le théâtre et s'engage dans la traduction de la Bible en créole pour une meilleure inculturation de la foi.

11h : messe

Diffusion en direct de l’église Notre-Dame de la Trinité à Saint-Denis, officiée par monseigneur Gilbert Aubry