Après deux années marquées par une crise sanitaire inédite, Air Austral reprend progressivement la desserte de son réseau régional. A compter de ce mois de juin la compagnie Air Austral renforce fortement son programme de vols entre la Réunion et Madagascar. Nous publions ci-dessous le communiqué de Air Austral. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Avec l’accord de son autorité de tutelle et l’Aviation Civile Malgache, Air Austral est heureuse de pouvoir aujourd’hui proposer un programme plus diversifié, en reprenant ses vols de/vers Tamatave & Diego Suarez et augmentant fortement ses fréquences de/vers Tananarive.

La reprise de la desserte de la province malgache permet à la compagnie de répondre à une importante demande de sa clientèle mais également de ses partenaires et acteurs du tourisme. C’est l’aboutissement d’un important travail entamé il a plusieurs semaines entre les équipes d’Air Austral et les autorités malgaches.

La compagnie tient à remercier chaleureusement le gouvernement malgache et l’Aviation Civile Malgache pour cette décision qui va pouvoir permettre à sa clientèle d’envisager de nouveaux projets de voyages d’affaires ou de loisirs, ou encore de rendre visite à leurs familles.

Air Austral espère pouvoir prochainement proposer la desserte de Tuléar et Fort Dauphin, dès obtention du feu vert des autorités malgaches, ce qui permettra à la compagnie de disposer à nouveau d’un beau réseau de/vers Madagascar. Air Austral et La Grande île ont un lien historique fort, la compagnie s’attachera à poursuivre sa contribution en faveur du développement de Madagascar dans l’océan Indien et au-delà.



Cette approbation du gouvernement malgache en faveur d’Air Austral est une nouvelle réjouissante qui permet à la compagnie de revenir progressivement à son programme des vols nominal de la période d’avant la crise sanitaire (Covid19):

Réunion-Tananarive :

- 5 fréquences hebdomadaires du 13 au 26 juin.

- 7 fréquences hebdomadaires à partir du 27 juin.

- Nosy Be : jusqu’à 4 fréquences par semaine

- Tamatave : 2 fréquences hebdomadaires à partir du 28 juin

- Diego : 1 fréquence hebdomadaire à partir du 27 juin



Tous ces vols seront opérés au moyen des Airbus A220-300 de la compagnie, appareils aux performances énergétiques inégalées, réduisant fortement les émissions de CO², au confort renouvelé. Les pistes des aéroports de Tamatave et de Diégo Suarez nécessitent encore des travaux pour permettre l'accueil d'appareils moyens porteurs comme l'A220-300. En attendant, pour répondre à une forte demande de la clientèle, Air Austral affrétera un ATR72-600 à la compagnie Ewa-Air pour desservir ces deux destinations.

Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com

