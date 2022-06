Depuis 2010, le ministère de la Culture confie à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) la coordination et la promotion des Journées européennes de l'archéologie (JEA). Cet événement mobilise durant 3 jours l'ensemble de la communauté archéologique de l'île, afin de faire découvrir au public les trésors du patrimoine, mais aussi les coulisses de la discipline. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Pour cette édition 2022, les partenaires proposent au public des ateliers, des rencontres et des activités virtuelles :

• Saint-Denis :

À la Bibliothèque Alain Peters, dans le hall d’accueil, découvrez une exposition qui explique l’archéologie au grand public. L’équipe de la bibliothèque vous guidera et vous donnera accès à de nombreuses ressources. Les associations Action Tous Ensemble, Case de Domenjod et Quartier Îlet Quinquina rejoignent cette année les JEA. Elles proposent un événement de sensibilisation au patrimoine organisé le samedi 18 juin 2022, à l’aire de pique-nique de îlet Quinquina devant la cascade Kiwi. Cet évènement, ouvert à tous, propose la découverte d’une partie du Canal Desbassayns-la Vierge Noire et de nombreuses animations.

• Saint-Leu :

Au musée Stella Matutina, petits et grands pourront découvrir un métier passion avec les archéologues de La Réunion : exposition; archéologie australe et archéocapsule migration de l’Inrap; ateliers pour enfants ; conférences sur l’archéologie à Mafate et sur le bilan des opérations 2019-2020

• Sainte-Marie :

Pour la deuxième année consécutive, une animation se déroulera au collège Adrien Cerneau à Sainte-Marie. Les élèves de 6ème accueilleront des élèves de CM1 et de CM2 pour une initiation à l’archéologie " entre élèves " ... Ateliers, expositions, champ de fouille : un beau programme pour découvrir les méthodes de l’archéologie, porté avec cœur par Bélinda JEGOU, professeure d’histoire.

• Saint-Philippe :

La commune a été très active dans la transmission des données récentes de l’archéologie auprès du public scolaire, notamment dans le cadre du projet " Mini reporters du patrimoine " porté par la municipalité. Les élèves de l’école du Baril ont pu découvrir le site et échanger avec un archéologue de l’Inrap en vue d’une restitution artistique en fin d’année scolaire. Par ailleurs, la ville exposera à l’Hôtel de Ville, les bâches d’archéologie australe consacrées aux opérations de fouilles menées à Saint-Philippe (Puits des Anglais et Usine du Baril).



Une offre numérique variée :

Dernier bilan 2019-2020 du service régional de l’archéologie (SRA)

Les notices AdlFI (fruits d’une collaboration entre le CNRS et les services déconcentrés du ministère de la Culture en régions)

Le premier volet " La Réunion " du site dédié à l’archéologie de l’océan Indien dans la collection Grands Sites Archéologiques du ministère de la Culture.

Tous les résultats scientifiques des opérations archéologiques conduites ces 10 dernières années à La Réunion sont ainsi à disposition de tous, ici à La Réunion et partout dans le monde ! Deux années de travail ont été nécessaires à la DAC pour livrer au plus grand nombre toutes les richesses de l’archéologie réunionnaise.

Le volet TAAF (Les Terres australes et antarctiques françaises) est en construction. Le volet Mayotte le sera bientôt.