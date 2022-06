Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Mardi 14 Juin à 17H00

Matante Rosina se dit qu'il y en a pour tous les goûts ce jeudi 16 juin 2022. Elle a vu dans le fond de sa marmite à riz qu'il y aura des averses dans le nord et l'est, et du soleil ailleurs. Elle a aussi prévu de faire un noeud solide au ruban de sa capeline puisque Nénétte, sa poule, lui a dit qu'il y aura du vent (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

