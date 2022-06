BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 17 juin 2022 :



- Savoir faire entendre la voix de La Réunion : une obligation pour les députés (ré)élus

- Canicule : un tiers de la Métropole et 18 millions de personnes sous la vague de chaleur

- Législatives J-3: Macron à Kiev, flot d'invectives entre macronistes et mélenchonistes

- Le challenge Paille-en-queue fait son retour : 400 jeunes s'affronteront à Saint-Denis

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce vendredi

Savoir faire entendre la voix de La Réunion : une obligation pour les députés (ré) élus

Le verdict des urnes est tombé ce dimanche 12 juin 2022. 14 candidats sont qualifiés et se livreront à des duels dans les 7 circonscriptions de l'île. Au-delà d'élire un représentant à l'Assemblée nationale, les futur(e) député(e)s de La Réunion devront être des voix audibles et crédibles au sein du Parlement français. La perspective d'une possible majorité relative favorable au président de la République Emmanuel Macron renforce encore la portée historique du second tour qui aura lieu le 19 juin prochain. Entre députés godillots ou opposants à tout, les candidats encore en lice devront démontrer qu'ils sont capables de faire le choix du juste milieu, dans l'intérêt, non pas d'un camp, mais de La Réunion et des Réunionnais. Cet enjeu repose avec acuité la question de la création d'un groupe ultramarin afin que l'ensemble des Outre-mer puissent parler d'une même voix et enfin se faire entendre

Canicule : un tiers de la Métropole et 18 millions de personnes sous la vague de chaleur

37 départements, soit un tiers du pays, en vigilance rouge ou orange et 18 millions de personnes concernées: la canicule d'une précocité inédite s'amplifie en France, avec un des pics de température attendus vendredi et samedi. Jeudi dans l'Hérault, à Saint-Jean-de-Minervois, le thermomètre a grimpé à 40°C: un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse, selon Météo-France.

Législatives J-3: Macron à Kiev, flot d'invectives entre macronistes et mélenchonistes

A trois jours du second tour des législatives, les critiques de l'opposition fusent contre Emmanuel Macron, en Ukraine jeudi, à plus de 2.000 km du sol français, dans une fin de campagne envenimée entre macronistes et mélenchonistes.

Le challenge Paille-en-queue fait son retour : 400 jeunes s'affronteront à Saint-Denis

Samedi 18 juin 2022, le XV Dionysien, club de rugby du chef-lieu, organise le traditionnel challenge Paille-en-Queue au Stade Abbé Datas de 14h à 19h de Saint-Denis. L'objectif est de faire rencontrer les meilleurs joueurs des catégories U8, U10 et U12 de toutes les écoles de rugby réunionnaises, pour donner aux jeunes l'esprit de compétition et d'excellence. Ce tournoi vise aussi à renforcer les valeurs du monde du rugby auprès des jeunes joueurs, afin d'en faire des citoyens responsables et respectueux. Pour la 12ème édition, près de 400 jeunes s'affronteront, encadrés par une centaine d'éducateurs. Nouveauté cette année : le tournoi prend une dimension internationale avec la participation de deux équipes mauriciennes en U12 : les Western Cowboys et les Northern Pirates.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce vendredi

Au lever du jour, le soleil éblouit Matante Rosina. Elle prévoit du beau temps le matin de ce vendredi 17 juin 2022. Même si quelques nuages débordent ici et là, ils n'apporteront que quelques pluies du côté des Plaines. Aujourd'hui, Matante Rosina n'aura pas besoin de son palto, il va faire un peu plus chaud que ces derniers jours. Dans la nuit, le sud pourrait être arrosé.