Ce week-end (11 et 12 juin 2022) avaient lieu les Championnats de France d'escalade de difficulté 2022 pour les catégories " jeunes ", relaie la Fédération d'escalade réunionnaise (FFME 974). "Au Pouzin, ce sont plus de 400 grimpeurs qui ont été accueillis sur la structure ardéchoise du club des Lézards Vagabons. Le voyage aura été fructueux pour l'équipe de La Réunion, avec deux titres ramenés dans les valises par Max Bertone (7A L'OUEST) et Sam Poullain (7A L'OUEST)". Nous publions ici le communiqué de la Fédération (Photos FFME 974)

Premier des qualifications et 2e des demi-finales, Max tient son rang et s’offre son premier titre de champion de France (U16) après ses 3 titres obtenus en U12 et U14. Le Réunionnais est d’ailleurs le seul grimpeur à enchainer sa voie de finale, toutes catégories confondues.



En remportant et topant sa voie de demi-finale, son camarade de club et du Pôle Espoir, Sam POULLAIN, s’élance en finale avec l’étiquette de favori. Il monte très haut dans cette voie très exigeante et distance ses adversaires pour s’offrir avec brio le titre de champion de France U18, trois ans après sa 2e place en U16 et quatre ans après son titre en U14. Ce titre lui ouvre à nouveau la porte à l’équipe de France, avec un billet pour la Coupe d’Europe d’Ostermundigen.



D’autres beaux résultats : dans la catégorie U16, Akyan ETCHAR (7A L’OUEST) se qualifie en finale et termine à une très belle 4e place. Victor BARBOT (Austral Roc) 20ème à l’issue des demi-finales réalise une " remontada " et se classe 11e à une prise de la finale. Chez les filles, Lucille MOUROT (Est’Kalad Club) découvre le niveau national et se classe à une honorable 36e place.



En U18, Tolani ETCHAR (7A L’OUEST) fait une belle prestation en gagnant les qualifications et parvenant à se qualifier en finale. Le podium semble accessible mais à mi-parcours une petite erreur de réorganisation le coupe dans son élan, et doit se contenter de la 5eplace. Déception pour Quentin PARACHOU (7A L’OUEST) qui se classe 43e en U18 loin de son potentiel réel.



Enfin, pour Louis FECHOZ (Austral Roc), qui s’engage dans la compétition amoindri par une forte fièvre, l’aventure s’arrête en demi-finale, à la 16e place U20. Il acquiert cependant le titre de vice-champion de France de combiné, en cumulant ses scores dans les 3 disciplines (championnat de France de bloc, puis de vitesse et de difficulté). Aux portes de la finale, Kintana ILTIS (Chambéry Escalade) se fait piéger dans une voie de demi-finale dalleuse et très aléatoire, et doit se contenter de la 9e place sans pouvoir s’exprimer vraiment.



Un grand bravo à toute l’équipe de la Réunion, et rendez-vous en Coupe d’Europe, à Ostermundigen (Suisse) pour Max BERTONE et Sam POULLAIN, les 25 et 26 juin 2022.