Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Ce jeudi 16 juin 2022 à 18h, deux individus s'en sont pris à un usager du Car jaune, un agent de sécurité et un agent d'entretien. Ce dernier a été frappé avec sa propre pelle de nettoyage. Les deux hommes violents ont été interpellés, l'un immédiatement et l'autre un peu plus tard. Ils étaient fortement alcoolisés au moment des faits selon la police. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

