Effectuer un tour de l'île, sans chronomètre, sans classement, auquel participent les personnes porteuses de handicap et valides afin de sensibiliser la population sur les divers aspects du handicap (visible et invisible) mais aussi pour récolter des fonds afin d'aider les associations qui sont engagées au quotidien auprès des personnes porteuses de handicap. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association des anciens élèves de l'école militaire préparatoire de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Chaque participant peut s’inscrire dans le défi " 1 kilomètre parcouru, 1 euro récolté ", et être sponsorisé en ce sens. Le donateur peut aller de 1 € le km à beaucoup plus selon sa générosité et ses moyens en faveur de la cause du handicap.

Le versement des contributions et sponsors se fera via le site hello association, avec si possible une identification du donneur, et du sportif sponsorisé. Chaque don génère en automatique un reçu. En résumé, c’est un tour de l’ile en qu’âtres jours, et qu’il soit réalisé à pied, en vélo de route, en VTT, en rollers, ou mono-roue,… on nommera ici ceux qui y prennent part, les " participants ". il reste ouvert à l’inscription via un lien en ligne pour un départ à 7h le 23 juin du campus universitaire du Tampon, le site historique de l’EMPR, avec un retour le dimanche 26 juin vers 12h30. Pendant les 4 jours, chaque équipe relie des villes, selon un prévisionnel horaire affiché, tous ensemble, et passe saluer rapidement les visiteurs de chaque " Village de handi-caravane ". Des points de ravitaillement sont identifiés sur le parcours.

A certaines portions du parcours les participants ralentissent et sont accompagnés par un cortège de gens pour certains en goélette, d’autres en fauteuil, en rollers , en patinette,… à pied. C’est la portion " Solidaire Marche Santé ( SMS )", on les nommera ici " les marcheurs ". Sur chaque " Village Handi-caravane ", les accès restent gratuits, une boite de récolte de dons sera proposée. Le Handi -caravane se terminera par un dernier Handi-village sur le campus universitaire sud lui-même, où les différentes associations engagées tiendront leur dernier jour de stand.

Les sommes ainsi récoltées seront reversées à l’association BELLLS qui en fera bon usage pour la cause du handicap.

2 organismes et collectivités sollicités :

- Préfecture,

- F.A.Z.S.O.I,

- Gendarmerie Nationale,

- Région,

- Département,

- Communes,

- Université,

- Médias.

Le peloton des cyclistes s’arrêtera dans chaque " village du handi-caravane " où des stands d’information seront mis en place, ceci afin d’échanger et d’informer la population sur les différents aspects du handicap . Parmi les étapes, ci après en gras et majuscule les villes accueillant " un village du handi-caravane " :

- 23 juin : 94 KM Tampon/Saint-Pierre/Petite Ile/SAINT -JOSEPH/Saint-Philippe/Sainte-Rose/SAINTE ANNE

- 24 juin : 43 km Sainte Anne/Bras-Panon/Saint-André/Sainte Suzanne/Sainte Marie/SAINT DENIS

Le 25 juin, attention, pour des raisons de sécurité, la route du littoral ne sera pas empruntée par les participants. Le RDV est fixé à 6h30 à la caserne LAMBERT, de 6h30 à 7h30 le petit déjeuner sera offert, puis la liaison de Saint Denis à la Possession se fera en véhicules, pour un départ à 8H du Rond Point des Pêcheurs (rond point carrousel).

25 juin : 75km La Possession/Le Port/Saint-Paul/Trois Bassins/SAINT -LEU/Etang-Salé

26 juin : 23 km Etang-Salé/Saint Louis/Pierrefonds St Pierre/LE TAMPON

Le tour se termine par une arrivée protocolaire vers 12h30 le dimanche 26 juin en présence de plusieurs autorités invités en la circonstance.

En plus des villages positionnés sur le parcours, d’autres postes de ravitaillement léger seront placés sur des points stratégiques de passage des participants .

5 MODES DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION PAR UN LIEN INTERNET

Un formulaire d’inscription en ligne est disponible depuis le lundi 13 juin. Date limite d’inscription, le 19 juin, mais l’inscription sera clôturée dès les 200 premiers participants inscrits (le lien sera retiré). Les inscriptions seront ensuite définitivement validées par retour de mail à chaque inscrit.

La manifestation n’ayant pas caractère de compétition, chacun choisit son mode de participation, que ce soit en individuel ou en équipe, avec la même équipe en continu depuis le début ou en relais, sur une portion de parcours ou sur les 235 KM du tour complet. Certains peuvent choisir de le réaliser en rollers, en mono-roue, en VTT ou vélo électrique, en vélo de route,… la vitesse moyenne oscillera entre 12km/h et 20 km/h maximum selon les descentes et les montées, pour ralentir à une vitesse de marche sur des portions spécifiques et courtes où on est rejoints par des marcheurs de la Solidaire Marche Santé (SMS). Il n’y a aucun classement ni chronomètre. L’idée est de s’investir ensemble pour la cause du handicap visible ou invisible, et des maladies handicapantes.

Il est important de noter que pour des raisons organisationnelles et de sécurité, un maximum de 200 participants pourront rouler simultanément, mais sur le tour, cela peut représenter plus de participants : il y aura ceux qui le font en se relayant sur le même vélo par exemple, les relayeurs suivant en voiture. Par ailleurs, dans la même équipe, certains se relaieront également de jour en jour, parfois pour des

raisons de disponibilité ou encore pour gérer la fatigue. On comptabilisera le nombre total de participants ayant pris part au projet. Sur le tour, les participants se déplacent par groupe de 12 dont 10 portent un gilet de visibilité jaune et 2 sont en gilet orange (le 1er et le dernier qui sont encadrants).



- Dress code des participants -

Chacun portera un tee-shirt aux couleurs de son équipe associative, de son entreprise, ou entité militaire. Pour des raisons de sécurité, par dessus le tee-shirt, les participants emmèneront tous un gilet de visibilité jaune, et ceux qui seront identifiés comme les encadrants à la sécurité, porteront un gilet orange.

Pour plus d'informations, contactez l'organisation au 0692 72 00 92 ou sur [email protected]