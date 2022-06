Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Dans l'après-midi du vendredi 17 juin, une nouvelle réunion s'est tenue entre planteurs et Tereos à propos de la convention canne. Les propositions de Tereos sont qualifiés par l'intersyndicale d' "indécentes et méprisantes pour les planteurs". Aucun accord satisfaisant n'a donc pu être convenu. L'intersyndicale lance une mobilisation le mardi 21 juin. Des planteurs partiront de Bois Rouge et du Gol dès 8h, au volant de leur tracteur et véhicule. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

