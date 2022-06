Face aux multiples menaces qui pèsent sur ces deux espèces, la France a souhaité renforcer significativement leur protection en les inscrivant à l'Annexe III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Ces espèces bénéficient ainsi d'un statut international et 183 Etats sont désormais mobilisés en faveur de leur conservation. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ministère de l'Ecologie)

Le Poisson-ange de Clipperton (Holacanthus limbaughi, Baldwin, 1963) et la mygale Matoutou falaise (Caribena versicolor, Walckenaer, 1837) sont menacés à la fois par la destruction de leurs habitats naturels mais également par leur commercialisation à l’international, du fait notamment de leurs couleurs vives et de leur rareté.



Le Poisson-ange est une espèce endémique de l’atoll de Clipperton, un territoire français situé dans l’Océan Pacifique oriental. Son caractère endémique, la faible superficie de son aire de répartition ainsi que l’isolement géographique de cet atoll lui confèrent une très forte valeur commerciale. Pour ces raisons, et bien que protégé en France, il continue de faire l’objet de pêche illégale.



Seule espèce d’araignée protégée en France, la mygale Matoutou falaise est une espèce d’araignée arboricole, endémique de la Martinique. Puisque les individus meurent après la reproduction, les spécimens captifs sont le plus souvent prélevés en milieu naturel, et non issus d’élevage, renforçant ainsi la pression sur l’espèce.



Bien que ces deux espèces ne soient pas menacées d’extinction à ce jour, la France a décidé d’agir avant qu’elles ne le deviennent afin qu’elles bénéficient d’un statut international permettant une gestion prudente et durable de leurs populations.



La France a en premier lieu adressé à la CITES une demande formelle d’inscription du Poisson-ange de Clipperton à l’Annexe III de la CITES, dont l’entrée en vigueur s’est faite le 13 juin 2022. Par la suite, l’inscription de la Matoutou falaise à l’Annexe III a été demandée par la France et adoptée par l’Union européenne et l’ensemble de ses Etats membres. L’entrée en vigueur de cette inscription est prévue pour le début du dernier trimestre 2022.



Ces inscriptions à l’Annexe III imposent un contrôle du commerce international de chaque espèce aux 183 pays ayant ratifié la CITES. Concrètement, les douanes du monde entier exigeront désormais la présentation d’un permis CITES d’exportation émis par les autorités françaises avant d’accepter qu’un spécimen de ces deux espèces n’entre sur le territoire de leur pays respectif. En tout état de cause, la France ne délivrera aucun permis d’exportation pour la Matoutou falaise, et elle ne pourra délivrer de permis d’export que dans des conditions très restreintes pour le Poisson-ange, à des fins scientifiques ou de conservation de l’espèce uniquement.



Grâce à cette inscription à la CITES, 183 pays sont désormais mobilisés en faveur de la conservation du Poisson-ange et de la mygale Matoutou falaise.