BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 19 juin 2022 :



2ème tour des législatives : rendez-vous aux bureaux de vote

L'électorat réunionnais à une nouvelle fois rendez-vous avec les urnes ce dimanche 18 juin 2022. Les électrices et les électeurs sont appelés à élire les sept député.e.s qui représenteront La Réunion à l'Assemblée nationale au cours des cinq prochaines années. Tous les bureaux de l'île sont ouverts de 8h à 18. Nous suivons cette journée de vote. Nous serons aussi en direct pour le dépouillement et l'annonce des résultats. Bon vote à toutes et tous

Bonne fête à tous les papas !

Ce dimanche 19 juin 2022, jour d'élection, est une journée spéciale pour ceux qui remportent déjà tous nos suffrages, nos papas adorés ! Aujourd'hui a lieu la fête des pères. Une fête populaire qui doit sa naissance à une opération purement commerciale... la vente d'un briquet. Chaque année, le troisième dimanche de juin, nos papas sont à l'honneur. Cette célébration est l'occasion de dire "Je t'aime" à notre papa, de passer du temps avec lui ou de lui offrir un petit cadeau. Bonne fête à tous les papas !

Insolite : abeilles... poissons, bloc rocheux en vadrouille, avion buteur

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 : Commençons par ce tour de passe-passe juridique mais étonnant : en Californie (Etats-Unis), les abeilles sont maintenant considérées comme des poissons. Direction la Norvège, où ces grimpeurs ont eu la frayeur de leur vie en assistant à l'effondrement de blocs entiers d'une falaise. Enfin, terminons avec ce but marqué par un avion en papier, c'était en Allemagne pendant un match dans le stade de l'Allianz Arena à Munich .

Natation : premier titre mondial et temps canon pour Léon Marchand sur 400 mètres 4 nages

Le jeune Français Léon Marchand, 20 ans, est devenu champion du monde sur 400 m 4 nages samedi à Budapest, en signant la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps et en battant de plus de quatre secondes son record de France.

Canada : les ados à la rescousse d'un marché du travail en manque de bras

Elle prépare des glaces et gère la caisse comme si elle avait fait cela toute sa vie. De plus en plus de jeunes adolescents québécois, comme Sofia-Rose Adams, 13 ans, travaillent après l'école dans une région frappée par une importante pénurie de main d'oeuvre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent frais, vent du matin

Une chanson trotte dans la tête de Matante Rosina ! Vent frais, vent du matin ... Vous l'aurez compris c'est le programme météo de ce dimanche 19 juin 2022. Heureusement le soleil est quand même l. Le vent est plus marqué du côté de l'est et de l'ouest. Les degrés dégringolent. Prévoyez votre petite laine.