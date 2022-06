Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Vendredi 17 Juin à 14H31

Une chanson trotte dans la tête de Matante Rosina ! Vent frais, vent du matin ... Vous l'aurez compris c'est le programme météo de ce dimanche 19 juin 2022. Heureusement le soleil est quand même l. Le vent est plus marqué du côté de l'est et de l'ouest. Les degrés dégringolent. Prévoyez votre petite laine. (Photo rb/Imaz Press)

Une chanson trotte dans la tête de Matante Rosina ! Vent frais, vent du matin ... Vous l'aurez compris c'est le programme météo de ce dimanche 19 juin 2022. Heureusement le soleil est quand même l. Le vent est plus marqué du côté de l'est et de l'ouest. Les degrés dégringolent. Prévoyez votre petite laine. (Photo rb/Imaz Press)