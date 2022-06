Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 : Commençons par ce tour de passe-passe juridique mais étonnant : en Californie (Etats-Unis), les abeilles sont maintenant considérées comme des poissons. Direction la Norvège, où ces grimpeurs ont eu la frayeur de leur vie en assistant à l'effondrement de blocs entiers d'une falaise. Enfin, terminons avec ce but marqué par un avion en papier, c'était en Allemagne pendant un match dans le stade de l'Allianz Arena à Munich . (Photo : capture d'écran Instagram 20 minutes)

Comme l'explique Slate, la cour d'appel de Californie a décidé de classer les abeilles en "poissons" pour les inclure dans la liste des espèces menacées d'extinction. Tout insecte est exclu de cette liste, contrairement aux oiseaux, reptiles, plantes, mammifères et poissons. Puisque la loi de protection inclut les mollusques, crustacés mais aussi "invertébrés" les abeilles peuvent rejoindre la liste en tant qu'invertébrés.

La scène se déroule en Norvège. Diffusée dans un premier temps sur le réseau Tik Tok, elle montre des grimpeurs en pleine session d'escalade le long d'une très haute paroi qui borde la mer. Encordés (et heureusement) ils assistent ahuris au décrochage d'un énorme bloc rocheux, qui vient s'écraser en contrebas. Une scène impressionnante et aussi bien dangereuse pour les grimpeurs que pour les éventuels personnes présentes sur la route que l'on distingue en bas. Des morceaux de roche disloquée s'éparpillent ensuite dans l'eau.

Incroyable mais vrai : un supporter venu assister à un match dans le stade de l'Allianz Arena à Munich (Allemagne) le 7 juin 2022 a "marqué" un but avec un avion en papier. Depuis les tribunes où il se trouvait largement en hauteur, il a lancé le pliage qui a foncé vers la pelouse avant de changer de direction, comme l'explique le site 20 Minutes. L'avion en papier a alors fini dans les filets du but. Si les supporters environnants ont amplement acclamé cet exploit, le but n'a hélas pas été comptabilisé.