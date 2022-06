BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 20 juin 2022 :



- Législatives : grand chelem pour la gauche unie, Nathalie Bassire garde son siège

- La France en zone de turbulences politiques après les législatives

- Voici les sept députés, nouveaux ou non, de La Réunion

- Bras-Panon : jeune conducteur, il est flashé à 145 km/h au lieu de 100

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent de fraîcheur

Législatives : grand chelem pour la gauche unie, Nathalie Bassire garde son siège

Une vague rouge a déferlé sur La Réunion ce dimanche 19 juin 2022 à l'occasion du second tour des législatives. En effet, la Nouvelle Populaire, Ecologique et Sociale (Nupes) a fait un grand chelem avec 6 députés élus sur 6 candidats en lice, à savoir Philippe Naillet, Karine Lebon, Emeline K/Bidi, Jean-Hugues Ratenon, Frédéric Maillot et Perceval Gaillard. La gauche réussit ainsi son pari de l'union. En face, la droite est en totale déroute, ne parvenant à ne faire gagner ni David Lorion, ni Audrey Fontaine, ni Patrice Thien-Ah-Koon défait par une Nathalie Bassire bien esseulée. Thierry Robert rate quant à lui son retour politique mais a déjà les yeux rivés sur 2026 et les municipales à Saint-Leu. L'abstention demeure la grande gagnante de ces élections avec 65,32% des Réunionnais qui ont boudé les urnes.

La France en zone de turbulences politiques après les législatives

Emmanuel Macron apparaît isolé, lundi matin, au centre d'un paysage politique sans dessus dessous, avec une Assemblée sans majorité claire, dans laquelle son camp recule fortement au profit tant de la gauche que de l'extrême droite.

Voici les sept députés, nouveaux ou non, de La Réunion

Comme lors du premier tour, Imaz Press fait un tour en image des sept députés de La Réunion nouvellement élus lors du second tour qui s'est déroulé ce dimanche 19 juin 2022. Sur sept personnalités, six sont issues de la Nupes, alliance créée au national par les partis de gauche. Sont donc réélus : Philippe Naillet (Nupes) sur la 1ère circonscription, Karine Lebon (Nupes) sur la 2ème, Nathalie Bassire (divers droite) sur la 3ème, Jean-Hugues Ratenon (Nupes) sur la 5ème. Les nouveaux députés qui font leur entrée à l'Assemblée nationale sont Emeline K/Bidi (Nupes) sur la 4ème circonscription, Frédéric Maillot sur la 6ème et Perceval Gaillard sur la 7ème.

Bras-Panon : jeune conducteur, il est flashé à 145 km/h au lieu de 100

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière. Au total, 379 infractions ont été relevées par les policiers, dont 22 délits. Côté gendarmes, 153 infractions sont enregistrées et 35 permis ont été retirés. A Bras-Panon, un automobiliste d'une vingtaine d'années, a été contrôlé à la vitesse de 145 km/h au lieu de 100, il était aussi positif à "l'alcoolémie délictuelle". Son véhicule a été placé en fourrière.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent de fraîcheur

Ce lundi 20 juin 2022, Matante Rosina a attrapé un petit coup de froid avec ce changement de saison et ce vent. Elle prévoit les mêmes températures que la veille et toujours du vent. Au niveau du ciel, il restera bien dégagé toute la journée.