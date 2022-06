Du 17 au 27 juin 2022, cinq planètes s'aligneront dans le ciel : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. La Lune est aussi de la partie. Un phénomène que les astronomes appellent une "conjonction", et qui n'est pas survenu depuis 2004 avec cinq planètes.

Chacune de ces cinq planètes "brillent suffisamment pour être vue même dans les cieux urbains pollués par la lumière ; la plus brillante étant Vénus, et la moins brillante Mercure" détaille National Geographic. "Nos planètes voisines apparaîtront dans le ciel dans l’ordre de la distance qui les sépare avec le Soleil" explique le média.

Le phénomène est particulièrement visible depuis l'hémisphère sud, où "les planètes se lèvent plus haut dans le ciel avant l’aube" indique Natiobal Geographic. Pour une observation optimale, le mieux sera de chercher une vue dégagée de l’horizon oriental environ une heure à 30 minutes avant le lever du Soleil. Pour trouver les planètes, il suffit de regarder en direction du croissant de Lune.

"Les dates les plus marquantes seront le 18 juin, lorsque la Lune sera au plus près de Saturne, et le 20 juin, lorsqu’elle fera équipe avec Neptune. Le 21 juin, la Lune se joindra à Jupiter, et le 22 juin à Mars. Le 24 juin, elle rencontrera Uranus, et les observateurs et observatrices attentifs remarqueront également qu’elle apparaîtra exactement à mi-chemin entre Vénus et Mars. Le 26 juin, la Lune fera une rencontre rapprochée avec la planète la plus brillante du ciel, Vénus, avant de terminer sa visite avec Mercure, le 27 juin" liste le média.

Si le spectacle est visible à l'oeil nu, il est tout de même conseiller de s'équiper de jumelles, voire d'un téléscope, pour profiter pleinement du spectacle.