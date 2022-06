Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La Réunion est particulièrement exposée aux risques d'inondation : risque de submersion marine lié aux houles australes et cycloniques, débordement des cours d'eau... Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PRGI) constitue la feuille de route des acteurs réunionnais pour la gestion des risques d'inondation. Il vise, dans le contexte du changement climatique, à une plus grande résilience du territoire et une meilleure protection de la population. Ce document a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 mai 2022, publié au journal officiel de la République Française le 14 mai 2022. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

